شاهد.. آثار الشروخ في عقار الشربتلي الزمالك بعد الهبوط الأرضي

عرض برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي ام سي"، مشاهد جديدة ترصد حجم الشروخ في عقار الشربتلي، رقم 17 شارع البرازيل بالزمالك، بعد تعرضه إلى الميل والشروخ نتيجة حدوث هبوط بأحد أركان العمارة وهبوط في الساحة الأمامية والسور الخارجي لسفارة دولة البحرين.





وقال أسامة عقيل، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، إنه من الممكن أن يحدث تدعيم كبير في عقار الشربتلي، رقم 17 شارع البرازيل بالزمالك، بعد تعرضه إلى الميل والشروخ نتيجة حدوث هبوط بأحد أركان العمارة وهبوط في الساحة الأمامية والسور الخارجي لسفارة دولة البحرين.





وأضاف عقيل: "أي كلام بعيدًا عن رصد من قبل اللجنة الهندسية المشكلة لمعاينة العقار هو مجرد تكهنات"، مشيرًا إلى أن عمليات حفر المترو يسبقها دراسات للتربة ولكنها ليست دقيقة بنسبة 100%.





وتابع أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس: "حدوث هبوط أرضي وشروخ في المبنى دليل على وجود مشاكل في الفيديو، خاصة أن الحفر يتم على عمق كبير قد يكون تسبب في تصدعات المبنى والأسوار".





وكشفت دينا ذو الفقار من سكان عقار الشربتلي، ميل العقار رقم 17 شارع البرازيل بالزمالك، مشيرة إلى حدوث هبوط بأحد أركان العمارة وهبوط في الساحة الأمامية والسور الخارجي لسفارة دولة البحرين.





وقالت إنه تم التواصل مع محامي الشركة المنفذة لمشروع المترو، وحصلت على تعويض 30 ألف جنيه بناء على توجيهات من مجلس رئاسة الوزراء.





وأضافت أن هذا العقار من 60 سنة، مشيرة إلى أنه تم إخلاء العمارة تمامًا من السكان، ومنع دخولهم تمامًا حتى التأكد من سلامة العقار من عدمه.





وأصدرت وزارة النقل بيانا حول ما تردد عن انهيار عمارة رقم 17 شارع البرازيل بالزمالك أثناء عمليات حفر مترو الأنفاق، موضحة أن الهيئة القومية للأنفاق أكدت أنه لم يحدث أي نوع من أنواع الإنهيارات بعمارة رقم 17 شارع البرازيل بالزمالك ولكن حدث هبوط بسيط بأحد أركان العمارة وهبوط في الساحة الأمامية والسور الخارجي لسفارة دولة البحرين.





وأضافت الوزارة أن الهيئة والجهات الاستشارية ومقاول المشروع قد اتخذت كافة الإجراءات الهندسية لتأمين العقار كإجراء وقائي كما تم إخلاء السكان من العقار المذكور وتم تعويضهم ماليا للإقامة البديلة لحين الانتهاء من كافة الإجراءات والدراسات والأعمال الهندسية ولحين عودتهم إلي العقار مرة أخرى.



