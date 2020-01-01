أول تعليق من نجم الزمالك الشاب بعد تسجيله هاتريك بشباك دجلة

الأحد 26/يوليه/2020 - 11:00 م
بوابة الفجر
أحمد السيد

 


أعرب أسامة فيصل لاعب فريق الشباب   بالنادي عن سعادته البالغة بتسجيله ٣ أهداف في ودية الزمالك ووادي دجلة التي أقيمت مساء اليوم بملعب بتروسبورت، مشيرا إلى أنه لم يكن توقع هذا الأمر.

 

ووجه فيصل الشكر للجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بعد منحه الفرصة في ودية دجلة.. معربا عن تمنياته بالاستمرار مع الفريق الأول والحصول على فرصة في المباريات الرسمية مع الفريق.

 

أشار فيصل  إلى أن كل زملائه في الفريق الأول دعموه مشددا على أن طارق حامد وفرجاني ساسي نجمي وسط الزمالك كانا دائمي منحه التعليمات الفنية.

 

كان الزمالك قد فاز على وادي دجلة وديا مساء اليوم بملعب بتروسبورت وفاز برباعية نظيفة، وهي الودية التي يخوضها الفريق بعد مواجهتي سموحة وبيراميدز في معسكره الأخير ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا لاستئناف المباريات الرسمية.

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