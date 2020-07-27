أحمد زاهر عن صورته مع ابنته: حياتي الشخصية ليست ملك للجمهور

الأحد 26/يوليه/2020 - 11:15 م
أحمد زاهر
أحمد زاهر
كـسـاب أحـمـد
قال الفنان أحمد زاهر، إنه تعرض للتنمر والسب والقذف كثيرًا عبر السوشيال ميديا، بحسابه الشخصى، وكان دائمًا ما يتجاهل ذلك، ويقوم بحظر الشخص المتطاول عليه،مشيرًا إلى أنه لا يقبل ذلك على ابنائه، وتابع:"إلا بناتى لأنهم أغلى حاجة عندى.. دى بنتى أحضنها وأنا حر..وأيه العيب فى كدا.. أنا مش قادر أفهم".

وأضاف "زاهر"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه نشر صورة تجمعه مع أبنته عبر حسابه الرسمى، فوجد سيل من السب والقذف الذى أدخل أبنته فى حالة نفسية متدنية، وتابع:" أى حد مستخبى وراء جاهز يشتم الناس بكل حرية كدا.. لابد من توقيع عقوبة شديدة على هؤلاء حتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأفعال المشينة".

وتوعد الفنان أحمد زاهر، كل من يتعرض له بالسب والقذف مرة أخرى عبر حسابه الشخصى، بالملاحقة القانونية، مشددًا على أن هذه الأفعال تعد شئ بشع، وتابع:"والله لو حصل أى شتيمة تانى مش هسكت وهعمل زى الفنان شريف منير وأقوم بتصوير البوست وهتخذ اللازم.. أنا مش همسح الصورة وخليهم يشتموا.. وهنزل صور تانية..حياتنا الشخصية ليست ملك للجمهور".

ولفت "زاهر"، إلى أنه عندما نشر صورة له وهو يضع وشم على ذراعه تعرض لسيل من السب، وتابع:"وقالو لى أنت مش مسلم راسم وشم..رغم أن أسمى أحمد ومسلم شتمونى ولعنونى".

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