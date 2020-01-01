حصاد تشيلسي.. تأهل لدوري أبطال أوروبا وإبراهام يتصدر هدافي الفريق

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:54 م
تشيلسي
تشيلسي
محمد جمال
حقق فريق تشيلسي الفوز على فريق وولفرهامبتون ضمن مباريات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الانجليزي البريميرليج اليوم بهدفين دون رد ويصعد الفريق تحت قيادة المدير الفنى فرانك لامبارد لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.


ويحتل البلوز المركز الرابع برصيد 66 نقطة وإستطاع لاعبي الفريق تسجيل 69 هدف هذا الموسم بينما دخل مرمي الفريق 54 هدف .


وحقق فريق تشيلسي تحت قيادة فرانك لامبارد الفوز هذا الموسم الصعود للبطولة المحببة دوري أبطال أوروبا والذي لم يتوُج بها منذ عام 2012 .


ويحتل المهاجم تامى إبراهام صدارة هدافي الفريق برصيد 15 هدف ثم ويليان جناح الفريق سجل 9 أهداف ثم فى المركز الثالث كريستيان بوليسيتش برصيد 9 أهداف أيضًا .


بينما على مستوي صناعة الأهداف تصدر اللاعب البرازيلي ويليان برصيد 7 أهداف ويليه فى المركز الثانى اللاعب سيزار أزبلكويتا الظهير الأيمن للفريق برصيد 6 أهداف وفى المركز الثالث اللاعب ماسون ماونت برصيد 5 أهداف .


ويذكر أن تشيلسي صعد لنهائي بطولة كأس الأتحاد الإنجليزي بعد الفوز على فريق مانشستر يونايتد فى نصف النهائي ليواجه أرسنال يوم السبت الموافق 1 أغسطس .


ثم سيواجه البلوز فريق بايرن ميونيخ الألماني فى إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت الثامن من أغسطس .

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