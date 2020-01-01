شاهد.. تركيا وقطر يرسلان آلاف الصوماليين إلى ليبيا للانضمام إلى ميليشيات السراج

الإثنين 27/يوليه/2020 - 02:12 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
كشف تقرير بثته قناة الغد، أن هناك آلاف الصوماليين خدعتهم تركيا وقطر وأرسلتهم للحرب فى ليبيا، في حرب بالوكالة لينضموا إلى ميليشيات حكومة السراج في ليبيا.

وأضاف التقرير، أن هناك تقارير صحفية كشفت أن هناك أكثر من 2000 صومالي انضموا إلى حكومة طرابلس وبانتظار نشرهم في الصفوف الأولى في جبهة القتال، وأن بعضهم منحوا الجنسية القطرية في وقت سابق وأن المئات غرر بهم بسبب الفقر والبطالة.

وأوضح، أنه بحسب مراقبين فإن الدوحة مثلت خلال الفترة الماضية قاعدة لتدريب مرتزقة صوماليين، ويتم توزيعهم في مناطق الصراع في الشرق الأوسط.

وفي سياق آخر، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول متابعة تطورات ملف سد النهضة في اطار ما تم مناقشته خلال القمة الافريقية المصغرة الأخيرة، كما تم تبادل الرؤي بشأن آخر مستجدات القضية الليبية.

وجدد الرئيس التأكيد على الثوابت المصرية بشأن سد النهضة، خاصةً ما يتعلق ببلورة اتفاق قانوني مكتمل الجوانب بين الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أي عمل أو إجراء احادي الجانب من شأنه المساس بحقوق مصر في مياه النيل.

من جانبه؛ أعرب الرئيس "رامافوزا" عن التطلع لاستمرار التنسيق المكثف بين البلدين بشأن قضية سد النهضة وصولًا إلى اتفاق عادل ومتوازن لجميع الاطراف بشأن هذا الملف الحيوي.

كما تم استعراض آخر المستجدات الخاصة بالملف الليبي حيث تبادل الرئيسان الرؤي حول كيفية تفعيل مفاوضات التسوية السياسية في اطار مسار برلين ومبادرة اعلان القاهرة سعيًا لتقويض مخاطر الارهاب والمليشيات المسلحة المتطرفة والتدخلات الخارجية التي باتت تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

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