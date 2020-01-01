أمير مرتضى: ودية دجلة مثمرة والاطمئنان على جاهزية اللاعبين أهم المكاسب

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:50 م
أمير مرتضى
أمير مرتضى
رامي بشاي
أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة أن ودية فريق الكرة الأول  أمام وادي دجلة اليوم كانت مثمرة لتجهيز كل اللاعبين،  مشيرا إلى أن الفوز بأربعة أهداف لا يعني شيئا فالنتائج مطلوبة لكن الأهم هو الاطمئنان على جاهزية كل اللاعبين قبل المنافسات الرسمية.


أضاف أمير مرتضى أن تألق شباب  الزمالك أمام دجلة يعد أمرا جيدا موضحا أن طول مدة المباراة لـ ٣ أشواط كان أمرا إيجابيا ومميزا.


أشار المشرف العام على الكرة بالزمالك إلى أن الفريق سيبدأ الدخول في معسكر مغلق جديد غدا الإثنين لمواصلة التجهيز للفترة المقبلة.


وواجه الزمالك فريق وادي دجلة وديا مساء اليوم على ملعب بتروسبورت وفاز برباعية نظيفة، وهي الودية التي يخوضها الفريق بعد مواجهتي سموحة وبيراميدز في معسكره الأخير ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا لاستئناف المباريات الرسمية.

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