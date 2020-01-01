"أبلغنا بحدوث اهتزازات قبل الكارثة".. مفاجأة جديدة في واقعة عمارة الشربتلي

الإثنين 27/يوليه/2020 - 01:44 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قالت الدكتورة مها الطرابيشي، من سكان عقار مجاور لعمارة الشربتلي بالزمالك، إن المنطقة تراثية وتاريخية وقطن بها عظماء كثر، فضلًا عن أنها تعج بالكثير من السكان، موضحة أن التصدع الذي طال العقار فجر اليوم دفع المسؤولين إلى إخلاء العقار المجاور لها، متابعة: "تم إخلاؤنا بشكل مفاجئ ونزلنا للشوارع ونحن في حالة فزع رهيب".

وأضاف "الطرابيشي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن معظم الأسر من وسط محترم ولكن ليس لديهم القدرة على السكن في الفنادق أو الحصول على سكن في المدن الجديدة، مشددة على أن العائلات التي تم إخلاؤها لا توجد سكن لها الآن ولم يتم صرف تعويضات لهم من أجل الحصول على سكن مؤقت كما حدث مع سكان عمارة الشربتلي.

وشددت، على أن السكان خرجوا بملابسهم فقط، ولا يملكون شيئًا مطلقًا وممنوعين من دخول العقار، مناشدة المسؤولين النظر في حالتهم والعمل على حل ما يعيشونه الآن، مضيفة:" إحنا عايشي نفى كابوس".

ولفتت "مها الطرابيشي"، إلى أن أعمال الحفر في المتعلقة بمترو الأنفاق، كانت مصدر إزعاج غير طبيعي خلال الفترة الماضية، والعقار كان يتعرض لاهتزاز شديد، خاصة خلال فترة الليل، وتابعت :"كان هناك بوادر للشروخ التي طالت عمارة الشربتلي إلى جانب الانهيارات الأرضية، وقمنا بالإبلاغ عن ذلك، وكنا نتوقع وقوع كارثة وبالفعل حدثت ونحن نعيش في كابوس الآن.. أنا من مواليد الزمالك وأحفادي مقيمين بها ولا يوجد مكان بديل عنها".

وشددت، على أنها وكافة سكان الزمالك ليسوا ضد المشروع القومي لمترو الأنفاق، ولكن لابد من التعامل مع السلبيات المترتبة عليه، متابعة: "ملناش سكن ومش عارفين نسكن فين لحد ما يتم تحديد مصيرنا.. والآن كل واحد راح يبات عند أقاربه.. طيب لحد امتى.. العمارة بتعتنا 12 دور في كل دور 5 شقق".

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