وزير الرياضة يشيد بمعسكر منتخب الجمباز بالمركز الأولمبي

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:48 م
بوابة الفجر
حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على زيارة معسكر منتخب الجمباز رجال وسيدات، المقام حاليا في المركز الأولمبي بالمعادي.


ورافق الوزير خلال زيارته لمعسكر منتخب الجمباز كل من، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وكان في استقبالهم الدكتور إيهاب أمين رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمباز وعضو اللجنة الأولمبية.


وأشاد الوزير خلال زيارته باستعدادات منتخب الجمباز للمشاركة في البطولات القارية والدولية، وأيضا التزام الاتحاد بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الصحية في المعسكر والتدريبات.


ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز، أن استعدادات المنتخب تسير على قدم وساق، وأن جميع الإجراءات الاحترازية التي نص عليها بروتكول وزارة الرياضة يتم تطبيقها بشكل كامل، وأن الهدف الأهم هو صحة وسلامة اللاعبين وجميع أفراد المنظومة.


ويخوض منتخب الجمباز رجال وسيدات معسكرا مغلقا في المركز الأولمبي، استعدادا للمشاركة في البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2021 باليابان. 

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