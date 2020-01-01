شهد سامي تنضم لفريق عمل "الآنسة فرح"

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:44 م
بوابة الفجر
محمود حنفي
انضمت الفنانة الشابة شهد سامي، لفريق عمل مسلسل "الآنسة فرح"، بعد نجاح الجزء الأول من العمل، للنجمة رانيا يوسف وأسماء أبو اليزيد، ومحمد كيلانى، وآخرين من النجوم.

وقالت "شهد" في تصريح صحفي، إنها تقدم خلال الجزء الثالث من العمل شخصية "إيمي"، وهي بنت من وسط راقي ستظهر فاجأة خلال الأحداث، لافتة إلى أن أغلب المشاهد تجمعها بالفنان أحمد مجدي والفنانة أسماء أبو اليزيد، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور.

وأعربت، عن سعادتها البالغة بالاشتراك في العمل بعد غيابها عن الدراما فترة كبيرة، بعد أن شاركت في مسلسل "هذا المساء"، مشيرة إلى أنها كانت تنتظر هذه الفرصة لضخامة مساحة دورها خلال أحداث العمل.

وتدورأحداث المسلسل حول "فرح" التى تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد، وتعمل فى أحد الفنادق وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ‫ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتحمل وهى عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبي الذى تم اقتباس أحداثه منه.

مسلسل "الآنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبواليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى واخراج أحمد الجندى ويستكمل العمل المخرج وائل فرج.

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