المغرب تسجل 633 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:43 م
بوابة الفجر
أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأحد، تسجيل 633 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل عدد المصابين بالفيروس فيها إلى 20278، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 313 بعد الإعلان عن ثماني وفيات جديدة.

وأوضحت الصحة المغربية إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت إلى 16438 بعد تعافي 156 شخصاً، مشيرةً إلى أن عدد الحالات الحرجة وصل إلى 57، ومجموع الحالات الموجودة في طور العلاج هو 3527.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 16,285 مليون إصابة، بينهم أكثر من 649 ألف حالة وفاة، وأكثر من 9,961 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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