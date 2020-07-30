صحة البحر الأحمر ترفع درجة الاستعدادات القصوى لعيد الأضحى

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:40 م
بوابة الفجر
محمد طه
أعلن الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر عن،رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك

وقال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، ان رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات يبدأ من يوم الخميس الموافق 30-7-2020وحتى صباح يوم الثلاثاء الموافق 4-8-2020، حيث تشمل الاستعدادات
تواجد مديري المستشفيات او نوابهم علي مدار الساعة ومنع الأجازات وتكثيف النوبتجيات فى الأقسام الحرجة كالاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والحضانات والتخدير مع التأكد من تواجد الأخصائيين من جميع التخصصات بالإضافة إلى تواجد أطباء البرتوكول بالجامعات المصرية، وكذلك التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم ومشتقاته بكميات مضاعفة مع التأكد من توافر المخزون الاستراتيجي لكل منهم وتوافر جميع الطعوم والأمصال، والدفع بسيارات الإسعاف على نقاط تمركز موزعة علي الأماكن الحيوية بالمحافظة، وهذا الي جانب تشكيل فريق ادارة الازمة بالمديرية برئاسة السيد الدكتور وكيل الوزارة وبعضوية وكيل المديرية والسادة مديري الإدارات الفنية مع تفعيل غرفة الطوارئ لاستقبال اي حاله طارئة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، عن ضرورة تكثيف جميع الحملات التفتيشية على أماكن تداول الأغذية والقرى السياحية والحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ العامة والنوادي ومحلات الجزارة مع تكثيف حملات المكافحة المتكاملة والرش أيضا وذلك حفاظًا على الصحة العامة لمواطني محافظة البحر الأحمر والمترددين عليها وأعاد الله عيد الأضحى المبارك علي مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات.


أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأحد، عن خروج 928 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 33831 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 479 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 48 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 92062 حالة من ضمنهم 33831 حالة تم شفاؤها، و4606 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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