الإمارات الأولى إقليمياً في تمويل المشروعات الإنشائية

تصدرت دولة الإمارات دول المنطقة في قيمة التمويل المحلي للمشروعات الإنشائية بإجمالي 396 مليار دولار، بحسب التقرير صادر عن مؤسسة "فيتش سوليوشنز" .





وأشار التقرير إلى أن الشركات الإماراتية وحدها تستأثر بنحو 19 بالمائة من إجمالي المشروعات الإنشائية التي يجرى تنفيذها في المنطقة لتتفوق بذلك على الشركات المنتمية إلى كافة الجنسيات الأخرى.









ولفت التقرير ، إلى أن الشركات المحلية تستأثر بنسبة 45 بالمائة من إجمالي المشروعات الإنشائية التي يجرى تنفيذها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدعم نشاط الشركات الإنشائية الكبرى في الدولة.





وذكر التقرير أنه من أكثر البنوك المشاركة في التمويل في المنطقة البنك العربي الوطني السعودي، وبنك الاتحاد الوطني الإماراتي، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.





كما أكد دول أعضاء مجلس التعاون الخليجي تحتفظ على وجه الخصوص بقدرة تمويلية هائلة لدعم تطوير مشاريع البناء والبنية التحتية، حتى وسط ضغوط التمويل قصيرة الأجل التي أحدثها أزمة كورونا "Covid-19".