"أحدها يقتل خلال دقائق".. أمراض أشد خطورة من السرطان

تتمثل الثقافة العامة حول الأمراض الأشد خطورة عند أغلب الناس في مرض السرطان، وبالرغم من ذلك إلا أنه توجد أمراض أشد فتكًا وتعتبر قاتلة في المقام الأول، بالرغم من أنها لا تقتل الكثيرين وليست ضمن تصنيف الأسباب العشرة الأولى للوفيات في العالم.





وتستعرض بوابة " الفجر " أبرز الأمراض الأشد خطورة من مرض السرطان في السطور التالية:





1- عدوى الجهاز التنفسي:

يُعتبر مرض عدوى الجهاز التنفسي من الأمراض الفتاكة بشكل كبير ويؤدي الإهمال في علاجها حتمًا إلى الوفاة ومن أمثلة عدوى الجهاز التنفسي الأنفلونزا والتهاب الشُعب الهوائية والسل والإلتهاب الرئوي فهي تعتبر مصادر أساسية للعدوى في الرئتين حيث تتسلل كل الجراثيم من الفيروسات والبكتيريا إلى الشعب الهوائية وينتج عن هذا ظهور أعراض أساسية مثل ضيق التنفس أو ضيق الصدر والسعال والصفير وإذا ظهرت هذه الأعراض يجب خضوع المريض للعلاج مباشرة وفي حالة إهمال العلاج تؤدي هذه العدوى إلى حدوث التهابات الجهاز التنفسي السفلي وحدوث وفاة للمريض.





وينصح الأطباء المرضى بعدوى الجهاز التنفسي البقاء في المنزل قدر المُستطاع وأخذ قسط من الراحة حتى تزول العدوى في أسرع وقت من ناحية وعدم إنتقال العدوى للآخرين من ناحية أخرى.





2- مرض الإنسداد الرئوي المزمن "COPD"

ويسبب مرض الإنسداد الرئوي المزمن في أكثر الحالات الشائعة التي تحدث لها انسداد رئوي حدوث انتفاخ في الرئة بالإضافة إلى إلتهاب الشُعب الهوائية المُزمنة وهذا يجعل عملية التنفس للمريض شاقة وصعبة على المدى البعيد وتم تسجيل إصابة 64 مليون شخص بأمراض الإنسداد الرئوي المزمن في عام 2004.





3- مرض الشريان التاجي:

ويسمى مرض الشريان التاجي بعدة مسميات ومن بينها مرض نقص تروية القلب ويحدث عندما تضيق الأوعية الدموية نتيجة التلف مما يجععل المريض عُرضة لإصابات خطيرة بأمراض القلب ومن أهم أعراض مرض الشريان التاجي ضربات القلب الغير منتظمة وحدوث آلام في الصدر إلى جانب فشل عضلة القلب.





وبالرغم من أن مرض الشريان التاجي هو المرض الفتاك والقاتل رقم 1 إلا أنه بفضل التقدم في العلوم والرعاية الطبية والتعليم قلت أعداد الوفيات بهذا المرض.





ويقدم الأطباء النصائح دائمًا لمرضى الشريان التاجي بإتباع أسلوب حياة يحافظ دومًا على صحة القلب.





4- سرطانات الجهاز التنفسي:

وتشمل أمراض سرطانات الجهاز التنفسي سرطان القصبة الهوائية وسرطان الحنجرة وسرطان الرئتين وتعتبر أسباب هذه الأنواع من سرطانات الجهاز التنفسي من أهمها التدخين السلبي والجسيمات السامة والتدخين والعفن في المنزل إلى جانب السموم البيئية الأخرى.





وفي عام 2015 أوضحت دراسة أنه تؤدي سرطانات الجهاز التنفسي إلى وفاة حوالي 4 مليون شخص كل سنة وعلى وجه الخصوص تحدث أكثر حالات الوفاة في الدول النامية وتوضح الدراسة انه ليس شرطًا أن المدخنين هم الأكثر عُرضة لسرطانات الجهاز التنفسي وإنما التاريخ العائلي إلى جانب التعرض بانتظام إلى السموم البيئية له دور كبير وأساسي في أن يكون أي شخص عُرضة لسرطانات الجهاز التنفسي.





وتعتبر أهم طرق الوقاية من سرطانات الجهاز التنفسي هو الإمتناع عن التدخين تمامًا أو عدم البدء به بالفعل بالإضافة إلى إستعمال جهاز تنقية هواء في المنزل أو المكتب إلى جانب إلتزام الشخص بإرتداء قناع في حالة خروجه في ظروف هواء سيئة وهذه الأمور هي التي في سيطرة الشخص ولكن توجد أمورًا أخرى لا يستطيع شخص السيطرة عليها مثل تقليل تعرض الشخص لبيئة سامة.





5- السكتة الدماغية:

تعتبر من الأمراض الفتاكة والقاتلة السكتة الدماغية وتبدأ بإنسداد في شريان الدماغ أو حدوث تسرب للدم منه وينتج عن ذلك عدم وصول أكسجين للدماغ مما يؤدي إلى موت الخلايا في الدماغ في بضع دقائق ومن أهم أعراض السكتة الدماغية حدوث تنميل في أطراف الجسم العلوية والسفلية وفقد القدرة على المشي أو الرؤية إلى جانب حدوث إرتباك عام.



