غداً.. ثالث جلسات محاكمة سما المصري بالتحريض على الفسق

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:31 م
سما المصري
سما المصري
مـروة هيـكل
تنظر غدا الاثنين المحكمة الاقتصادية ثالث جلسات محاكمة المتهمة سامية احمد عطية وشهرتها سما المصري بقضيتها الثانية بعد ان احالتها النيابة للمحاكمة، لاتهامها بالتحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع.

وكانت المحكمة قد اجلت نظر القضية لجلسة غدًا لتقديم صورة رسمية من القضية 410 لسنة 2020، وما تم فيها، وهي القضية التي عوقبت فيها المتهمة بالحبس 3 سنوات.

وكانت قد حضرت سما المصري وسط حراسة امنية مشددة من محبسها بسجن القناطر وقد التزمات باتخاذ الإجراءات الوقائية للحماية من انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد بأن ارتدت ماسك طبي علي وجهها " كمامة " وقامت القوات الامنية المعنية بإيداعها قفص الاتهام.

وتضمن امر احالة سما المصري الي المحكمة الاقتصادية انها في غضون الفترة من ديسمبر ٢٠١٩ وحتي ابريل لعام ٢٠٢٠ نشرت بقصد العرض صور خادشة للحياء العام بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وانستجرام ويوتيوب" مقاطع مصورة لها تبرز فيها مفاتنها مصحوبة بعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية على نحو يخدش الحياء العام.

وأكمل أمر الإحالة بان المتهمة فعلت علانية فعل فاضح مخل بالحياء العام بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية مصورة لها بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك وانستجرام ويوتيوب، ونشرت عدد من الفيديوهات الخادشة للحياء العام، كما أعلنت المتهمة من خلال حساباتها الشخصية الثلاثة دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة بأن بثت مقاطع مصورة تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز الجنسية.

وأكد أمر الإحالة أن المتهمة أعتدت على المبادئ العامة والقيم الأسرية للمجتمع المصرى، بنشر مقاطع مصورة لها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى تغرى بمفاتنها فى ظل عبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية تبديها.

يذكر أن قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامى عباس بمعاقبة سما المصري بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 الف جنية ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وتقدمت باستئناف علي الحكم الصادر.

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سما المصري المحكمة الاقتصادية الفسق الحياء العام الحبس

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