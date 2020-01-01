أزمة في الأهلي بسبب جيرالدو

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:26 م
جيرالدو
جيرالدو
حسام مجدي
تسبب الأنجولي جيرالدو دا كوستا نجم النادي الأهلي في ازمة جديدة داخل الفريق الأحمر في الساعات القليلة الماضية.


وكان المارد الأحمر قد استقر في الأيام القليلة الماضية على بيع جيرالدو في نهاية الموسم الجاري لأي نادي يرغب في ضمه.


وجاء قرار الأهلي ببيع جيرالدو بعد أن أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق أنه ليس في حاجة لخدمات اللاعب في الموسم المقبل.


وشهدت الفترة الامضية وصول العديد من العروض للتعاقد مع جيرالدو سواء من الدوري المصري أو الدوري الجزائري وغيرها.


ورفض جيرالدو كل هذه العروض وطلب من إدارة الأهلي أن يحصل على الحرية في اختيار النادي الذي سينضم له لأنه يريد الانضمام إلى نادي مناسب له ولظروف عائلته في الفترة الحالية.


وكان جيرالدو قد أكد بالفعل منذ فترة أنه ينوي الانتقال إلى الدوري البرازيلي الممتاز أو الانضمام إلى نادي أول أغسطس الانجولي الذي سبق ولعب له.

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