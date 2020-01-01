أزمة في الأهلي بسبب جيرالدو

أزمة في الأهلي بسبب جيرالدو
الأحد 26/يوليه/2020 - 10:26 م
حسام مجدي
تسبب الأنجولي جيرالدو دا كوستا نجم النادي الأهلي في ازمة جديدة داخل الفريق الأحمر في الساعات القليلة الماضية.
وكان المارد الأحمر قد استقر في الأيام القليلة الماضية على بيع جيرالدو في نهاية الموسم الجاري لأي نادي يرغب في ضمه.
وجاء قرار الأهلي ببيع جيرالدو بعد أن أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق أنه ليس في حاجة لخدمات اللاعب في الموسم المقبل.
وشهدت الفترة الامضية وصول العديد من العروض للتعاقد مع جيرالدو سواء من الدوري المصري أو الدوري الجزائري وغيرها.
ورفض جيرالدو كل هذه العروض وطلب من إدارة الأهلي أن يحصل على الحرية في اختيار النادي الذي سينضم له لأنه يريد الانضمام إلى نادي مناسب له ولظروف عائلته في الفترة الحالية.
وكان جيرالدو قد أكد بالفعل منذ فترة أنه ينوي الانتقال إلى الدوري البرازيلي الممتاز أو الانضمام إلى نادي أول أغسطس الانجولي الذي سبق ولعب له.