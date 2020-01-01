حصاد البريميرليج.. كشف حساب محمد صلاح مع ليفربول

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:25 م
محمد صلاح
محمد صلاح
عبد القادر عرابي
أُسدل الستار اليوم الأحد، على مشوار بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019/2020، بنهاية مباريات الجولة 38.


وتغلب ليفربول، المتوج باللقب، على مضيفه نيوكاسل يونايتد بثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بملعب "سان جيمس بارك".


وكان ليفربول قد حسم اللقب منذ الجولة 31، بعد هزيمة مانشستر سيتي أمام مضيفه تشيلسي.


وخلال مشوار الدوري الإنجليزي الممتاز، تمكن النجم المصري محمد صلاح، من تسجيل 19 هدفاً لفريقه، ساهم بها في تتويجه باللقب الغائب منذ 30 عاماً.


واشترك صلاح في 34 مباراة مع الريدز من أصل 38 مباراة، شارك خلالها في 33 مباراة بشكل أساسي، وبلغ مجموع دقائقه 2888 دقيقة.


وتمكن صلاح من تمرير 10 تمريرات حاسمة، فيما صنع 13 فرصة محققة، خلال المباريات التي خاضها.


وبلغ معدل تسجيل الأهداف لدى صلاح في البريمييرليج 0.6 هدفاً في المباراة الواحدة، بينما بلغ معدل تسديداته 2.8 لكل مباراة.


وخلال مشوار البططولة، ارتكب صلاح 66 خطأ، ونال البطاقة الصفراء في مناسبة وحيدة.

أخبار تهمك

مستشار السيسي يعلن موعد ظهور لقاحات فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 479 إصابة جديدة بكورونا.. و48 حالة وفاة

منذ ثلث ساعة

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة كبرى.. نجم بيراميدز الأول يرغب في الانتقال إلى الأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

منذ حوالي 7 ساعات

أزمة في الأهلي بسبب جيرالدو

منذ 33 دقيقة

حصاد البريميرليج.. كشف حساب محمد صلاح مع ليفربول

منذ 34 دقيقة

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن الصفقات الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تحذر من طقس الغد: تغييرات مفاجئة في درجات الحرارة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

منذ يومين

تحذير وبشرى سارة من مستشار السيسي للشئون الوقائية

منذ حوالي 10 ساعات

فايلر يُقرر طرد نجم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ يوم

الأهلي يوجه ضربة قوية للزمالك ويخطف صفقة مفاجأة

منذ حوالي 12 ساعة

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ يومين

بالأسماء.. الأهلي يضم 7 نجوم من العيار الثقيل لقناة النادي

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:11 م

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

09:11 ص

أزمة في الأهلي بسبب جيرالدو

10:26 م

مفاجأة كبرى.. نجم بيراميدز الأول يرغب في الانتقال إلى الأهلي

08:33 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 479 إصابة جديدة بكورونا.. و48 حالة وفاة

10:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً