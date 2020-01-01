حصاد البريميرليج.. كشف حساب محمد صلاح مع ليفربول

أُسدل الستار اليوم الأحد، على مشوار بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019/2020، بنهاية مباريات الجولة 38.









وتغلب ليفربول، المتوج باللقب، على مضيفه نيوكاسل يونايتد بثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بملعب "سان جيمس بارك".









وكان ليفربول قد حسم اللقب منذ الجولة 31، بعد هزيمة مانشستر سيتي أمام مضيفه تشيلسي.









وخلال مشوار الدوري الإنجليزي الممتاز، تمكن النجم المصري محمد صلاح، من تسجيل 19 هدفاً لفريقه، ساهم بها في تتويجه باللقب الغائب منذ 30 عاماً.









واشترك صلاح في 34 مباراة مع الريدز من أصل 38 مباراة، شارك خلالها في 33 مباراة بشكل أساسي، وبلغ مجموع دقائقه 2888 دقيقة.









وتمكن صلاح من تمرير 10 تمريرات حاسمة، فيما صنع 13 فرصة محققة، خلال المباريات التي خاضها.









وبلغ معدل تسجيل الأهداف لدى صلاح في البريمييرليج 0.6 هدفاً في المباراة الواحدة، بينما بلغ معدل تسديداته 2.8 لكل مباراة.









وخلال مشوار البططولة، ارتكب صلاح 66 خطأ، ونال البطاقة الصفراء في مناسبة وحيدة.



