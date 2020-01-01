وزيرة الهجرة: تنسيق عالي مع الجانب الكويتي في واقعة الاعتداء على "وليد"

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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مشهد اعتداء مواطن كويتى، على عامل مصرى فى الكويت أشعل غضب المصريين فى الداخل والخارج إلى جانب الشعب الكويتى، مشيدة بدور الحكومة الكويتية التى قامت بضبط الجانى وتحرير محضر بالواقعة على وجه السرعة، مناشدة وسائل بالتوقف عن بث هذا الفيديو احترامًا لمشاعر "وليد" الشاب المعتدى عليه.



ووجهت وزيرة الهجرة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، الشكر للحكومة الكويتية، على سرعة القبض على الجانى واتخاذ كل ما يلزم تجاهه قانونيًا، لافتة إلى وجود تعاون وتنثيق بين الجانبين المصرى والكويتى عالى المستوى.



وتابعت الوزيرة:"وليد لم يتنازل عن القضية وما يتم تداوله بشأن ذلك غير صحيح ومعه محامى من الكويت.. مقدرة جدًا ثباته الإنفعالى ولم يتعامل بنفس درجة الإساءة التى تعرض لها وتصرف تصرفًا سليم"، مشددة على أنها تتواصل مع المصرى المعتدى عليه من خلال القنصل العام المصرى بالكويت.



ولفتت وزيرة الهجرة، إلى أن الحرب على مصر والمنطقة بشكل عام معلومة للجميع، ولكن هناك أنواع جديدة من الحروب تتمثل فى بث الشائعات والفتن بين الشعوب من أجل إحداث وقيعة بين الجانبين، وعلى الجميع أن يحذر ممن يريدون إثارة الفتن، وتابعت:"التحرك السريع من السلطات الكويتية كان مناسبًا والدولة المصرية تقف إلى جوار أبنائها.. ويوجد احترام للعمالة المصرية الوافدة التى تعمل على الأراضى الكويتية".



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة داخل جمعية "صباح الأحمد" بالكويت، حيث وثّقت واقعة اعتداء على شاب مصري يعمل الشاب "كاشير" من مواطن كويتي.



وأظهر الفيديو المواطن الكويتي وهو يلوح بيده للمواطن المصري، ثم قام بعدها بصفعه على وجهه ثلاث مرات، قبل أن يتدخّل الموجودين في السوبر ماركت لمحاولة تهدئة الرجل الكويتي، كما حاول أحد أفراد الأمن منع الرجل من صفع المواطن الموظف المصري مرة أخرى.



وكانت دعت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، جموع المصريين في الخارج للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ باعتباره حقا دستوريا لكل مصري بالخارج.



وقالت وزيرة الهجرة، اليوم السبت في خلال كلمة مصورة عبر بث مباشر في إطار التواصل مع المصريين بالخارج: "إننا مقبلون خلال هذه الفترة على انتخابات مجلس الشيوخ، ودائما ما يلعب المصريون بالخارج دورا هاما وبارزا في كل الاستحقاقات الدستورية منذ عام 2014 وحتى الآن، ولم يتوانوا يوما عن تأدية واجبهم تجاه وطنهم، ومنفذين لحقهم الدستوري في انتخاب رئيسهم أو من يمثلهم بمجلس النواب، وها نحن أمام حق دستوري آخر للمصريين بالخارج يستطيعون من خلاله انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ المصري الذي يأتي تشكيله في هذه المرحلة المهمة".



وشددت وزيرة الهجرة على أن تشكيل مجلس الشيوخ أمر في غاية الأهمية نظرا لكونه معاونا لمجلس النواب، ولكونه مجالا لتبادل وجهات النظر بين المتخصيين وأهل الخبرة والعلم، ما يساعد في عملية التشريع.



وأضافت أن الدولة المصرية حرصت على تمثيل عادل لكل الطبقات حيث يتألف مجلس الشيوخ من (300) عضوًا، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10 % من إجمالي عدد المقاعد، ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة وتمثيلها بصورة أكبر في المجالس المنتخبة.



ونوهت السفيرة نبيلة مكرم، بعمل القائمين على العملية الانتخابية على رأسهم اللجنة الوطنية للانتخابات، بالتعاون مع وزارتي الهجرة والخارجية، على تيسير الأمور أمام الناخبين المصريين بالخارج من خلال إتاحة خدمة التصويت عن طريق البريد السريع في سابقة هي الأولى من نوعها، آخذين في الاعتبار ما يمر به العالم من تداعيات لفيروس كورونا المستجد والتي قد تعيق ذهاب المواطنين لمقرات الاقتراع في السفارات أو القنصليات، ليتبقي أمام المواطنين المصريين بالخارج معرفة الإجراءات اللازمة لمشاركتهم في العملية الانتخابية.



وحول آلية مشاركة المصريين بالخارج، أوضحت وزيرة الهجرة أن أول خطوة تبدأ بدخول المواطن المصري بالخارج للموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات وتسجيل بياناته اعتبارًا من اليوم السبت 25 يوليو وحتى الجمعة 31 يوليو الجاري، وبمجرد التسجيل سيظهر للمواطن رقم كودي إذا كان من المسجلين بقواعد الناخبين المقيدة بالهيئة الوطنية للانتخابات، ويعتبر هذا الرقم الكودي رقم سري لا يمكن للمواطن مشاركته مع آخرين، ويستطيع المواطن من خلال هذا الرقم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ يومي 9-10 أغسطس المقبل.



