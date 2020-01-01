حصاد البريميرليج.. كشف حساب مانشستر سيتي هذا الموسم

أسدل الستار على منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز منذ ساعات قليلة، والذي توج به فريق ليفربول لأول مرة منذ نسخة 1990، واحتل فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني.









وكان قد توج مانشستر سيتي بلقبي 2018 و2019 بشكل متتالي مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا.









وانهى مانشستر سيتي هذا الموسم في المركز الثاني برصيد 81 نقطة وبفارق 18 نقطة عن فريق ليفربول متصدر الترتيب، حيث خسر السيتي 9 مباريات هذا الموسم، وفاز في 26 لقاء، وتعادل في ثلاث مواجهات فقط.









ويعد فريق بيب جوارديولا أقوى الأندية هجوما في البريميرليج، حيث سجل 102 هدف في شباك المنافسين، واهتزت شباكه في 35 مرة كثاني خطوط الدفاع بعد ليفربول.









يذكر أن مانشستر سيتي مازال ينافس في بطولة دوري أبطال أوروبا، وسوف يلتقي مع ريال مدريد في بداية شهر أغسطس بإطار منافسات إياب دور الثمن نهائي.

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