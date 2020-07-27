أشرف عبد الباقي يكشف موعد أول مسرحية لفرقة "مسرح مصر"

الأحد 26/يوليه/2020 - 11:11 م
مسرح مصر
مسرح مصر
شيماء يونس
كشف الفنان أشرف عبد الباقي، عن موعد عرض مسرحية "صباحية مباركة يا عريس"، وذلك يوم ٦ أغسطس، بمشاركة عدد من نجوم مسرح مصر، وذلك على مسرح جراند نايل تاورز، وذلك عبر نشر صورة عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلق "عبدالباقي" على الصورة قائلا:" مسرحية صباحية مباركة يا عريس، بطولة على ربيع و أوس أوس، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقي، مستنيكوا يوم ٦ أغسطس، الساعة التاسعة مساءًا، في مسرح جراند نايل تاورز"، ولتأتي تعليقات عديدة من متابعيه قائلين :" طالما إنتاج وإخراج فأكيد حاجة فخمة، ربنا يوفقكوا وتكسر الدنيا كالعادة، الف مبروك ووحشتونا".


ويشار إلى أنه بدأت شهرة أوس أوس و هلي ربيع الحقيقية بعد مشاركتهم مع الفنان أشرف عبد الباقي في (تياترو مصر)، ليجتمعوا بعد ذلك في مسلسل سك على أخواتك بمشاركة الفنانة هنا الزاهد.

والجدير بالذكر أن مسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة علي ربيع، و أوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، والاء علي، ونيرة عارف، وصميدة، وهي من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسنى، وإخراج أشرف عبدالباقي.

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