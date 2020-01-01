الشريف: أول معركة خضتها فور تعيين محافظا هي حق الغلابة في رؤية البحر



وأضاف شريف في لقائه عبر سكايب ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "قمنا بإزالة أكثر من مخالفات من منطقة المنتزه وحتى الانفوشي، وأصبح 85% من البحر في هذه المنطقة"، مؤكدًا على ضرورة استعادة الهوية البصرية لكل البوابات الخاصة بالشواطئ.



وأشار محافظ الإسكندرية إلى ضرورة استعادة الطرز المعارية الخاصة بتراث الحضارة الإغريقية واليونانية والقبطية والإسلامية بالتنسيق مع الجامعة الألمانية لاستعادة التراث الحضاري والتاريخي للمحافظة من خلال الخروج برسوم تساعد على الحفاظ على النسق الحضاري.



كانت محافظة الإسكندرية قد نظمت اليوم الأحد، الحفل الختامي للعيد القومي للمحافظة والذي استمر لـ4 أيام بمحيط قلعة قايتباي بمنطقة بحري في غرب المحافظة.



وبدأ الحفل بالطبل الصعيدي والمزمار البلدي والخيول، ثم أعقبه حفل غنائي لفرقة الهيئة العامة لقصور الثقافة بالإسكندرية، وسط توافد للمئات من المواطنين والمصطفين الذين تصادف وجودهم بمنطقة القلعة، وسط تفاعل عال منهم وحالة من البهجة والسعادة خيمت على الحاضرين.



وشهد الحفل غياب محمد عبدالظاهر محافظ الإسكندرية، ونائبته الدكتورة سعاد الخولي، والسكرتير العام للمحافظة، كما شهد الحفل حضور اللواء أحمد حجازي وكيل وزارة السياحة والمصايف، وفرج شعبان رئيس حي الجمرك وعدد من رؤساء الأحياء والتنفيذيين بالمحافظة.





أكد اللواء محمد شريف، محافظ الإسكندرية، إنه عمل فور توليه منصبه على إزالة كم كبير من المخلفات كانت تحجب رؤية البحر، قائلًا " أول معركة خضتها فور تعيين محافظا هي حق الغلابة في رؤية البحر".