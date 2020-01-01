الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - نيوكاسل يونايتد 1 × 3 ليفربول الأحد 26/يوليه/2020 - 10:20 م ليفربول محمد مرعي Advertisements ختم ليفربول منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز على نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد. أخبار تهمك بالأسماء.. الأهلي يضم 7 نجوم من العيار الثقيل لقناة النادي منذ حوالي 9 ساعات أزمة في الأهلي بسبب جيرالدو منذ نصف ساعة مستشار السيسي يعلن موعد ظهور لقاحات فيروس كورونا منذ حوالي 9 ساعات بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين منذ حوالي 14 ساعة عاجل.. الصحة: تسجيل 479 إصابة جديدة بكورونا.. و48 حالة وفاة منذ 18 دقيقة فايلر يُقرر طرد نجم الأهلي.. طالع التفاصيل منذ يوم حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة منذ حوالي 7 ساعات عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو) منذ حوالي 15 ساعة طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر منذ يومين تحذير وبشرى سارة من مستشار السيسي للشئون الوقائية منذ حوالي 10 ساعات الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن الصفقات الصيفية منذ حوالي 5 ساعات مفاجأة كبرى.. نجم بيراميدز الأول يرغب في الانتقال إلى الأهلي منذ ساعتين و 24 دقيقة إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة منذ يومين الأرصاد تحذر من طقس الغد: تغييرات مفاجئة في درجات الحرارة منذ ساعتين و 31 دقيقة الأهلي يوجه ضربة قوية للزمالك ويخطف صفقة مفاجأة منذ حوالي 12 ساعة حصاد البريميرليج.. كشف حساب محمد صلاح مع ليفربول منذ نصف ساعة