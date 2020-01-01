الكويت تشكل فريق لتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

شكلت رنا الفارس وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الكويتية، فريق عمل لتمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مشاريع الجهات التابعة لوزارتيها.





وأعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم الأحد أن مهام الفريق تتمثل في بحث سبل تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المعتمدة لدى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مشاريع الجهات التابعة للوزيرة.





ولفتت إلى أن الفريق سيكون برئاسة نائب المدير العام لشؤون الرقابة ونظم المعلومات بالتكليف في المؤسسة راشد العنزي، وفق كونا.





وسيتم تكليف الفريق تقديم المقترحات التي من شأنها تمكين أصحاب المشروعات المعتمدة في المناقصات والممارسات والمسابقات والمزايدات والفرص الاستثمارية التي تطرحها الجهات التابعة للوزيرة الفارس.





وسيناط بالفريق مهمة رفع التوصيات والمقترحات بشأن الإجراءات الإدارية والقانونية والفنية الواجب اتباعها لإدخال هذه المقترحات حيز التنفيذ، على أن تكون مدة فريق العمل شهراً واحداَ قابلة للتجديد في حال الحاجة وأن يقدم في نهاية مدة عمله تقرير نهائي بنتائج أعماله والتوصيات.