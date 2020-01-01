أهداف المباراة الودية - المصري 1 × 1 سموحة

الأحد 26/يوليه/2020 - 10:18 م
بوابة الفجر
محمد مرعي
حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق موقعة فريقي المصري وسموحة الودية والتي جمعت بينهم اليوم في إطار استعداداتهم لاستئناف الدوري المصري.


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