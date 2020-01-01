الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف المباراة الودية - المصري 1 × 1 سموحة الأحد 26/يوليه/2020 - 10:18 م محمد مرعي Advertisements حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق موقعة فريقي المصري وسموحة الودية والتي جمعت بينهم اليوم في إطار استعداداتهم لاستئناف الدوري المصري. أخبار تهمك بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين منذ حوالي 14 ساعة حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة منذ حوالي 7 ساعات حصاد البريميرليج.. كشف حساب محمد صلاح مع ليفربول منذ 34 دقيقة الأرصاد تحذر من طقس الغد: تغييرات مفاجئة في درجات الحرارة منذ ساعتين و 33 دقيقة الأهلي يوجه ضربة قوية للزمالك ويخطف صفقة مفاجأة منذ حوالي 12 ساعة إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة منذ يومين طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر منذ يومين أزمة في الأهلي بسبب جيرالدو منذ 33 دقيقة مفاجأة كبرى.. نجم بيراميدز الأول يرغب في الانتقال إلى الأهلي منذ ساعتين و 26 دقيقة الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن الصفقات الصيفية منذ حوالي 5 ساعات مستشار السيسي يعلن موعد ظهور لقاحات فيروس كورونا منذ حوالي 9 ساعات تحذير وبشرى سارة من مستشار السيسي للشئون الوقائية منذ حوالي 10 ساعات بالأسماء.. الأهلي يضم 7 نجوم من العيار الثقيل لقناة النادي منذ حوالي 9 ساعات عاجل.. الصحة: تسجيل 479 إصابة جديدة بكورونا.. و48 حالة وفاة منذ ثلث ساعة عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو) منذ حوالي 15 ساعة فايلر يُقرر طرد نجم الأهلي.. طالع التفاصيل منذ يوم