اجتماع تحضري لتشبيك الجهاز الزراعي بالمحافظة بمديرية الزراعة في الفيوم

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بناء على تنفيذ تعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث أن وكيل وزارة الزراعة بكل محافظة يمثل وزير الزراعة وكل جهاز زراعي بالمحافظة هو مسؤول عنه.



حيث عقد الدكتور ربيع محمد مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، إجتماع مع مديري عموم الثروة السمكية والزراعة الآلية والشتلات والمزارع واعتزر جهاز تحسين الأراضي والإصلاح والطب البيطري لعدم حضوره الاجتماع.



يهدف الإجتماع إلى شرح آلية الشراكة والتعاون بين جميع الأجهزة الزراعية بالمحافظة ومديرية الزراعة بالفيوم.



استهل الإجتماع بكلمة ترحيبية بالحضور وتحدث عن أهمية هذا الإجتماع ومدى مساهمته في الترابط بين المديرية مع بقية الأجهزة الزراعية للنهوض بها.



مؤكدا أن هذه اللقاء يعتبر الأول وستعمل المديرية على تنظيم لقاءات دورية خلال المرحلة القادمة تهدف تجسيد العلاقة بين المديرية والجهاز الزراعي بالمحافظة مؤكدا أن المديرية على أتم الاستعداد للاستماع إلى الجميع نظرا للدور الرئيس الذي تساهم به في الإنتاج الزراعي وفي تحقيق منظومة الأمن الغذائي وفي تطوير التنمية الزراعية، وستكون المديرية الداعم الأساسي للوقوف مع الجميع لمعالجة أهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعى بالمحافظة بشقيه النباتي، والحيواني، والسمكي.



وأكد وكيل الوزارة بأن المديرية ستعمل خلال الفترة القادمة على تنظيم هذه اللقاءات بشكل دوري وسيتم خلال كل لقاء مناقشة مواضيع معينة وفق الأولويات والتي سيتم دراستها بين الجميع والتنسيق بشأنها مع الجهات ذات العلاقة وتم خلال اللقاء مناقشة أهم الأولويات التي يتطلب الوقوف بشأنها ومعالجة التحديات التي تواجهها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة خلال المرحلة القادمة، ومن أهم الأولويات التي تم استعراضها بهذا اللقاء التحديات الرئيسية التي تواجه المزارعين لتسويق منتجاتهم نتيجة لغياب منظومة تسويق متكاملة وايضا تسويق آلات الزراعة الآلية وتسويق الشتلات وعمل قاعدة بيانات بين جميع الجهات تساعد على إنجاح التسويق.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".