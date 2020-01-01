الأردن تطلق برنامجا لتشبيك المشاريع الصغيرة والمتوسطة

أطلقت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) اليوم الأحد، برنامجاً لتشبيك المشاريع الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من برامج المؤسسة مع عدد من الصناديق الاستثمارية.









ويستهدف البرنامج تشبيك ما لا يقل عن 100 شركة مستفيدة من برامج المؤسسة مع الصناديق الاستثمارية، وتوفير آلية عمل وفقا لأسس علمية لمساعدة الشركات المحلية لتصبح مؤهلة لاستقطاب الاستثمارات.









وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، إن البرنامج يهدف إلى توفير أدوات دعم مالي وفني غير تقليدية على شكل مساهمات في رأس المال، وتحقيق شراكات استراتيجية للمشاريع الاقتصادية من خلال ربطها مع الصناديق الاستثمارية المحلية لدعم نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتمتع بحضور فاعل وتأثير ملموس في الأردن.









وبين الحموري، خلال اطلاق برنامج التشبيك الذي حضره رئيس غرفة صناعة الاردن المهندس فتحي الجغبير وممثل غرفة تجارة الأردن اسعد القواسمي ومديرو عدد من الصناديق الاستثمارية المحلية والشركات الاستشارية، أن البرنامج سيعمل على تشبيك قاعدة الشركات المتوفرة لدى المؤسسة مع عدد من الصناديق الاستثمارية العاملة في المملكة سواء أكانت محلية أم اقليمية للعمل لتحفيز عملية الاستثمار.









كما سيعمل البرنامج، بحسب الحموري، على زيادة ثقافة ووعي الشركات بآليات وأدوات التمويل غير التقليدية ووسائل الدعم الفني المناسبة، واستقطاب الاستثمارات تلبية لاحتياجاتها التمويلية وغير التمويلية الملحّة خاصّة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن الناتج عن تبعات جائحة كورونا.









وقال المدير التنفيذي للمؤسسة الدكتور بشار الزعبي إن المؤسسة عملت دراسة شاملة لجميع المشاريع المستفيدة من برامج المؤسسة العاملة ضمن قطاعي الخدمات والصناعة لتحديد احتياجاتها ومدى إمكانية توفير الدعم المالي والفني، حيث جرى تصميم هذه الأدوات المالية غير التقليدية بناء على توجهات السوق الحالية.









وأضاف، ان المؤسسة أعدت قوائم للشركات المؤهلة وفقا لمعايير محددة لربطها وتشبيكها من خلال شركات استشارية ومع بعض الصناديق الاستثمارية، حيث جرى وضع خطّة لآلية العمل والتنسيق بين المؤسسة وهذه الصناديق.









وأشار الزعبي إلى أنه سيجري توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من شركات الخدمات الاستشارية، وفقا لمعايير معينة من أجل تنظيم إطار العمل معها وتزويد الصناديق بقوائم الشركات المستفيدة المؤهلة، بحسب الشروط المتفق عليها لتشبيكها مع الصناديق الاستثمارية.