أحمد مجدي يشجع متابعيه على رياضة التجديف

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شارك الفنان أحمد مجدي، متابعيه اليوم بفيديو عبر صفحته الرسمية، يشجعهم من خلاله على رياضة التجديف، كنهج جديد لأ يتجه له غالبية الناس، رغم حبهم لرؤية أصحاب القوارب أثناء ممارستهم هذه الرياضة، ودفع القارب بالمجاديف.





و تحديث أحمد مجدي، عن بداية معرفته بالرياضة، حيث وضح ممارسته لها وهو في سن السادسة عشر و السابع عشر، ليستمر باللعب بها لمدة عامين، ويفوز خلال هذه الفترة لعديد من الجوائز والبطولات على المستوي المحلي ومستوى المحافظات بالإضافة لبطولة الجمهورية، لكنه اتجه بعد ذلك لمجال الفن.



وتابع "مجدي" حديثة بأنه سنحت له الفرصة مرة ثانية بعد مرور ١٦ عاما، ويعتبر هذا من أجمل الأشياء بالنسبة له، وأستكمل حديثه عن مشكلتها حيث إنها غير متاحة للجميع، وخوف الناس من ممارستها رغم حبهم لمشاهدة المجدفين، لكن نظرة الناس لأنه شئ صعب بعيد عنهم، تصبح بذلك أحدى مشكلاتها، ونوه عن وجود مدارس عدة تقبل بالبتدئين.





ويشار إلى أن أحمد مجدي يستكمل في مسلسل "الأنسة فرح" الجزء الثاني، ليتحدث الجزء الأول عن فتاة تدعى فرح التى تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد وتعمل فى أحد الفنادق وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ‫ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتحمل وهى عذراء.





والجدير بالذكر أن المسلسل بطولة رانيا يوسف، أسماء أبواليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى واخراج أحمد الجندى استكمل المخرج وائل فرج التى يتولى اخراج الموسم الثانى.