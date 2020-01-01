محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة مع العالمي ميتر جيمس

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شارك النجم محمد رمضان جمهوره مقطع فيديو جديد يجمعه بالنجم العالمي ميتر جيمس، وروج للعمل بكلمة قريبًا.



وظهر جيمس برفقة رمضان خلال الفيديو وقال "ثقة في الله نجاح"، ومن المقرر طرح العمل خلال الفترة المقبلة.



من جانب آخر، مازال الفنان محمد رمضان يحصد ثمار نجاح كليب أغنيته الجديدة تيك توك، والذي طرحها عبر قناته الرسمية يوتيوب ويشاركه الغناء فيها مغني الراب العالمي سوبر ساكو.



وحقق الكليب نجاحات منقطعة النظير في الوطن العربي والعالم، وتصدرت الدعايا الخاصة به شوارع لندن وميدان التايمز سكوير.

