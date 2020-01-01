موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2020 في جميع المحافظات وقرار مجلس الوزراء بخصوص الصلاة في المساجد

الأحد 26/يوليه/2020 - 09:24 م
صلاة عيد الأضحى
صلاة عيد الأضحى
موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2020 في جميع المحافظات وقرار مجلس الوزراء بخصوص الصلاة في المساجد

موعد صلاة عيد الأضحى 2020 نقدمه لكم في جميع المحافظات المصرية، خاصة بعد أن قرر مجلس الوزراء اليوم أن تكون صلاة عيد الأضحى في المنازل، وعلى أن يتم نقل صلاة العيد من مسجد السيدة نفيسة بث مباشر ويحضرها الموظفون بالمسجد، ولا زالت الصلاة في المساجد قاصرة على الصلوات الخمس، ولن يتم إقامة صلاة عيد الأضحى فيها في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا على الرغم من انتهاء ذروة COVID – 19، إلا أنه لا زال يتم يوميًا تسجيل عدد حالات تتعدى 600 حالة، وهو ما جعل الحكومة تقرر استمرار صلاة عيد الفطر على نفس نهج صلاة عيد الفطر الماضي، ومع استمرار منع التجمعات افي الأماكن المغلقة والالتزام بارتدا الكمامات والتباعد الاجتماعي، ويمكنكم التعرف على موعد أداة صلاة عيد الأضحى في جميع المحافظات 2020.


موعد صلاة عيد الأضحى 2020

أعلنت دار الإفتاء المصرية عن موعد صلاة عيد الأضحى 2020، بعد أن أقرت يوم الخميس 30 يوليو موعد وقفة عرفات، وبدأ بالفعل تبادل تهاني ورسائل عيد الأضحى، وعلى أن تبدأ أول أيام العيد يوم 31 يوليو الموافق يوم الجمعة، وهذا العام يمكنك أداء صلاة العيد في المنزل مع أسرتك، وعلى أن تتم بالطريقة التالية:

صلاة العيد عبارة عن ركعتين يتم صلاتهما جهرًا.
الركعة الأولى يتم البدء بتكبيرة الإحرام ثم 7 تكبيرات.
الركعة الثانية يقوم المصلي بالتكبير 5 تكبيرات خلف الإمام.
وفيما يلي طريقة صلاة العيد في المنزل:

موعد صلاة عيد الأضحي بمصر:
 

القاهرة 5:38.

الجيزة 5:39.

الإسكندرية 5:41.

بورسعيد 5:32.

السويس 5:33.

العريش 5:26.

الطور 5:32.

سانت كاترين 5:30.

طابا 5:25.

شرم الشيخ 5:30.

دمنهور 5:40.

طنطا 5:38.

المنصورة 5:36.

الزقازيق 5:36.

بنها 5:38.

شبين الكوم 5:39.

كفر الشيخ 5:38.

الفيوم 5:41.

بنى سويف 5:41.

المنيا 5:44.

أسيوط 5:44.

سوهاج 5:43.

قنا 5:39.

أسوان 5:42.

أبو سمبل 5:50.

مرسى مطروح 5:52.

الغردقة 5:33.

الخارجة 5:50.

الإسماعيلية 5:33.

دمياط 5:34.

السلوم 6:00.

نويبع 5:27.

حلايب 5:30.

شلاتين 5:33.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2020 في جميع المحافظات وقرار مجلس الوزراء بخصوص الصلاة في المساجد

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