إصابة رئيس حركة حماس الفلسطينية فى الخارج بكورونا

الأحد 26/يوليه/2020 - 09:21 م
بوابة الفجر

أصدرت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الأحد، بيان تعلن فيه إصابة ماهر صلاح، رئيس الحركة فى الخارج ماهر صلاح، بفيروس كورونا.

 

وقالت حماس، إن صلاح أجرى اختبار كورونا بعد مخالطته عددا من المصابين، وجاءت النتيجة إيجابية.

 

ولفتت الحركة إلى أن صلاح قام بتنفيذ جميع الإجراءات الصحية المطلوبة والتزم العزل المنزلى، مضيفة أنه يمارس أعماله من منزله وصحته جيدة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 16,285 مليون إصابة، بينهم أكثر من 649 ألف حالة وفاة، وأكثر من 9,961 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

 

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