أحمد الفيشاوي يشكر طاقم عمل فيلم "30 مارس"

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شارك الفنان أحمد الفيشاوي متابعيه، عبر حسابه الشخصي عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعدد من الصورة تتضمن كواليس عمل فيلم "30 مارس"، مع عدد من النجوم المشاركين في العمل الفني.







وعلق الفيشاوي على الصور قائلا:" شخصية علي من كواليس فيلم ٣٠ مارس .. أحب أشكر كل شخص اشتغل في العمل ده و بالأخص أحمد خالد موسى .. بجد كلكوا هايليين"، حيث اختص من خلاله الشكر المخرج العمل، ليتلقى ردور فعل إيجابية من متابعيه.





ويشار إلي أن فيلم 30 مارس، يضم عدد من نجوم الفن منهم أحمد الفيشاوي، ‏ودينا الشربيني، وخالد الصاوي، وإنجى المقدم، وأسماء أبو اليزيد، ‏وندى موسى، وصبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على ‏رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف سيتم الإعلان عنهم الأيام المقبلة‎، وهو من إخراج ‏أحمد خالد موسى، وتأليف حميد.





والجدير بالذكر أن أحمد أحيا الذكرى السنوية لوالده الفنان القدير فاروق الفيشاوي، عبر نشر صورة من جمعتهما، ظهر فيها طفلًا يتوسط والده ووالدته الفنانة الكبيرة سمية الألفي، تم التقاطها بتقنية الأبيض والأسود، وكتب في تعليقه على الصورة "إلى اللقاء يا كريم يا جدع يا أطيب خلق الله، قلبي عمره ما هيبطل يوجعني إلى أن نلتقي.. أسألكم الفاتحة لفاروق الفيشاوي أحد أساطير السينما المصرية".





