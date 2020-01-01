حصاد البريميرليج.. كشف حساب محمود حسن تريزيجيه مع أستون فيلا

الأحد 26/يوليه/2020 - 09:09 م
محمود حسن تريزيجيه
محمود حسن تريزيجيه
علي ماهر حلمي
نجح نادى أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزيجيه فى البقاء رسميا ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد أن تعادل الفريق بنتيجة 1 / 1 أمام نظيره فريق وست هام يونايتد بالجولة الأخيرة من عمر البطولة الإنجليزية والتي جمعت بين الفريقين على الملعب الأولمبي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن وذالك بمشاركة اللاعب الدولي المصري فى المباراة بينما غاب أحمد المحمدي بسبب الإصابة.


ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي كشف حساب محمود حسن تريزيجيه مع نادى أستون فيلا هذا الموسم بالبريميرليج:


نجح اللاعب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه فى تقديم موسم أكثر من رائع مع فريق استون فيلا هذا الموسم حيث ساهم فى 10 أهداف مع النادى الإنجليزي بجميع البطولات من بينهم 6 أهداف ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز كانت أمام كل من حامل لقب البطولة ليفربول ونادى تشيلسي بالإضافة إلي أرسنال و هدفين أمام كريستال بالاس وصناعة هدف وحيد أمام فريق بيرنلي.


وفى بطولة كأس الرابطة الإنجليزية نجح تريزيجيه فى صناعة هدفا أمام ليفربول بمباراة ربع نهائي البطولة بينما سجل هدفاً قاتلا فى شباك نادي ليستر سيتي من صناعة اللاعب الدولي المصري أحمد المحمدي بمباراة نصف نهائي البطولة ليقود الفريق للصعود الي المباراة النهائية التي جمعت بين الفلانز أمام نادي مانسشتر سيتي على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن وانتهت بفوز الأخير باللقب بينما حصل نادى أستون فيلا على الميدالية الفضية.


يذكر أن اللاعب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه قد انضم لصفوف نادى أستون فيلا الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لعام 2019 قادما من نظيره فريق قاسم باشا التركي مقابل 11 مليون جنيه إسترليني.

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