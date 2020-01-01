"الأورمان": توزيع لحوم الأضاحي على 750 ألف أسرة هذا العام
الأحد 26/يوليه/2020 - 09:11 م
كـسـاب أحـمـد
قال اللواء ممدوح شعبان، رئيس جمعية الأورمان، إن الأضحية هذا العام سيكون في جميع مجازر الجمهورية، لافتَا إلى أن ما يحدث هذا العام عبارة في الأضاحي عبارة عن ملحمة يجتمع فيها كل المصريين.
وتابع "شعبان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، ان أحد رجال الاعمال تبرع بـ 22 عجل لأبناء قريته في المنيا، لافتَا إلى أن العجل 7 صكوك بسعر يصل لـ21 ألف جنيه.
ولفت إلى أنه سيتم توزيع الأضاحي على أكثر من 750 ألف أسرة، وكل يوم هناك زيادة الصكوك بسبب مصداقية جمعية الأورمان، مشيرًا إلى أن هناك زيادة في حجم التبرعات هذا العام، بسبب قيام البعض بالتبرع بأموال الحج الذي تم الغائه هذا العام بسبب أزمة كورونا.
النصائح التي يجب اتباعها لشواء أمن وصحي
وهناك مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها لشواء أمن وصحي في عيد الأضحى 2020، حيث يقدم المركز الألماني للتغذية نصائح لطهي الأضحية جيدا وبطريقة صحيحة، ومنها ما يلي:
1- يمكن الشواء في مكان مفتوح لان الأماكن المغلقة تبعث أول أكسيد الكربون نتيجة الفحم المحترق، وهذا يؤدي للاختناق.
2- ضع الشواية في مكان ليس به رياح نظرا لأن درجة جرارة الشوايات قد تصل لـ400 درجة مئوية.
3- ابتعد كل البعد عن المواد التي تؤدي إلى سرعة الاشتغال، مثل البنزين أو الكحول، لأنها قد تتسبب في نشوء لهب ناري.
4- يجب استعمال مواد الإشعال الخاصة، تجنبا لحوادث الشواء الشائعة كحروق الوجه والأيدي.
5- يجب أن تبعد الأطفال تماما عن الشواية عند شواء الأضحية لكي لا يتعرضون للإصابة.
6- لا يجوز استعمال الشوايات القديمة، إلا إذا كانت كل أجزائها متصلة ببعضها البعض جيدا؛ حيث ينبغي أن تكون الشبكة متصلة جيدا بالشواية، وألا تكون منحنية.
7- يجب غسل اليدين جيدا بالصابون قبل الشواء، مع مراعاة فصل اللحوم النيئة عن غيرها من الأغذية وتخصيص أدوات مطبخ لها، منعا لانتقال البكتيريا.
8- ينبغي أن تنضج اللحوم جيدا، حيث لا يجوز أن تقل درجة الحرارة عن 70 مئوية.
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