"الأورمان": توزيع لحوم الأضاحي على 750 ألف أسرة هذا العام

قال اللواء ممدوح شعبان، رئيس جمعية الأورمان، إن الأضحية هذا العام سيكون في جميع مجازر الجمهورية، لافتَا إلى أن ما يحدث هذا العام عبارة في الأضاحي عبارة عن ملحمة يجتمع فيها كل المصريين.





وتابع "شعبان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، ان أحد رجال الاعمال تبرع بـ 22 عجل لأبناء قريته في المنيا، لافتَا إلى أن العجل 7 صكوك بسعر يصل لـ21 ألف جنيه.





ولفت إلى أنه سيتم توزيع الأضاحي على أكثر من 750 ألف أسرة، وكل يوم هناك زيادة الصكوك بسبب مصداقية جمعية الأورمان، مشيرًا إلى أن هناك زيادة في حجم التبرعات هذا العام، بسبب قيام البعض بالتبرع بأموال الحج الذي تم الغائه هذا العام بسبب أزمة كورونا.





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