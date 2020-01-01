فوز مركز شباب شبرا نبات ببطولة دوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية

الأحد 26/يوليه/2020 - 09:00 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي وسالم خليل

حصد فريق مركز شباب شبرا نبات بطل الغربية على بطولة دوري مراكز الشباب، على مستوى الجمهورية، في نسختها السابعة، عقب تغلبه، على نظيره فريق مركز شباب كفر طشاش بطل البحيرة، بركلات الترجيح، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الأحد على ملعب المركز الأوليمبي بالمعادي.

تعادل الفريقين بدون أهداف، خلال أحداث الشوط الأول، وفي الشوط الثاني، تقدم شبرا نبات بهدف في الدقيقة 80، سجله اللاعب مصطفى حامد، وفي الدقيقة الأخيرة، تعادل فريق كفر طشاش عبر اللاعب أيمن رشوان، وحسمت ركلات الترجيح حصول بطل الغربية على كأس البطولة بنتيجة 5-4.

وأدار اللقاء الحكم الدولي، محمد عادل، وعاونه سامي هليل، وهاني عبد الفتاح، وحكم رابع محمد علاء

وحصل مركز شباب المحسمة بطل الإسماعيلية على المركز الثالث عقب فوزه على مركز شباب الحسينات بطل الأقصر، أربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وحضر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، المباراة النهائية، وقاموا بتسليم الكأس والميداليات.

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