مشاكل تقنية تمنع تطبيق تقنية الـ فار في مباراة الزمالك ودجلة الودية

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره وادي دجلة، مساء اليوم الأحد، في إطار المباريات الودية التي يخوضها الفريقان من أجل الاستعداد لاستئناف منافسات الموسم الحالي 2019-2020.





الفريقان كانا اتفقا على تطبيق تقنية الحكم الفيديو "Var"، في المباراة التي تقام الآن على أرضية ملعب ستاد بترو سبورت بالقاهرة، كتجربة قبل استئناف الموسم من جديد.





وأدت بعض المشاكل التقنية في ستاد بترو سبورت إلى تعطيل تطبيق تقنية الحكم الفيديو في المباراة بين وادي دجلة والزمالك.





يشار إلى أنه تقرر استئناف منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي الذي توقف في شهر مارس الماضي،بسبب انتشار فيروس كورونا، في السادس من شهر أغسطس المقبل.



