كاتبة كويتية: المعتدي على الشاب المصري يتعاطى مخدرات (فيديو)
الأحد 26/يوليه/2020 - 08:57 م
أمنية فوزي
أعربت الكاتبة الكويتية عائشة الرشيد، عن استياء الشعب الكويتي بأكمله من واقعة الاعتداء على شاب مصري بدولة الكويت.
وقالت "الرشيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «نيابة عن الشعب الكويتي بقولكم إحنا آسفين، هذا حادث فردي، وتم القبض على المعتدي على الشاب المصري وأحيل إلى النيابة بتهمة التعدي على شخص خلال أداء عمله».
وأشارت إلى أن المعتدي على الشاب المصري متعاطي مخدرات، معلقة: «المصريون أهل دار وإحنا اللي ضيوف عندهم، الكويت بلد المصريين زي ما مصر بلدنا».
وأردفت: «هذا التصرف الفردي لا يمكن أن يؤثر على الشعبين، والمعتدي لا يمثل أي كويتي»، مؤكدة أن أمير الكويت يحمل مكانة خاصة لمصر وشعبها، وأضافت «أعتبر نفسي في الخطوط الأمامية للدفاع عن مصر وجيشها وشعبها».
وكانت دعت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، جموع المصريين في الخارج للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ باعتباره حقا دستوريا لكل مصري بالخارج.
وقالت وزيرة الهجرة، اليوم السبت في خلال كلمة مصورة عبر بث مباشر في إطار التواصل مع المصريين بالخارج: "إننا مقبلون خلال هذه الفترة على انتخابات مجلس الشيوخ، ودائما ما يلعب المصريون بالخارج دورا هاما وبارزا في كل الاستحقاقات الدستورية منذ عام 2014 وحتى الآن، ولم يتوانوا يوما عن تأدية واجبهم تجاه وطنهم، ومنفذين لحقهم الدستوري في انتخاب رئيسهم أو من يمثلهم بمجلس النواب، وها نحن أمام حق دستوري آخر للمصريين بالخارج يستطيعون من خلاله انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ المصري الذي يأتي تشكيله في هذه المرحلة المهمة".
وشددت وزيرة الهجرة على أن تشكيل مجلس الشيوخ أمر في غاية الأهمية نظرا لكونه معاونا لمجلس النواب، ولكونه مجالا لتبادل وجهات النظر بين المتخصيين وأهل الخبرة والعلم، ما يساعد في عملية التشريع.
وأضافت أن الدولة المصرية حرصت على تمثيل عادل لكل الطبقات حيث يتألف مجلس الشيوخ من (300) عضوًا، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10 % من إجمالي عدد المقاعد، ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة وتمثيلها بصورة أكبر في المجالس المنتخبة.
ونوهت السفيرة نبيلة مكرم، بعمل القائمين على العملية الانتخابية على رأسهم اللجنة الوطنية للانتخابات، بالتعاون مع وزارتي الهجرة والخارجية، على تيسير الأمور أمام الناخبين المصريين بالخارج من خلال إتاحة خدمة التصويت عن طريق البريد السريع في سابقة هي الأولى من نوعها، آخذين في الاعتبار ما يمر به العالم من تداعيات لفيروس كورونا المستجد والتي قد تعيق ذهاب المواطنين لمقرات الاقتراع في السفارات أو القنصليات، ليتبقي أمام المواطنين المصريين بالخارج معرفة الإجراءات اللازمة لمشاركتهم في العملية الانتخابية.
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