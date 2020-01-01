الديهي يكشف عن مخطط الإخوان لدخول البرلمان المقبل
الأحد 26/يوليه/2020 - 08:42 م
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك معلومات نشرت بصحيفة "عربي 21" الناطقة بلسان الإخوان، تُشير إلى أن بعض الأحزاب الإسلامية المعارضة داخل مصر تعتزم خوض انتخابات مجلس النواب المُقبلة على المقاعد الفردية في عدد من المحافظات المصرية المختلفة، دون رفع شعاراتهم الحزبية أو الإسلامية.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن أحزاب البناء والتنمية، والوطن، والوسط، بصدد الدفع بعدد من المرشحين في الانتخابات القادمة بمحافظات سوهاج، وأسيوط، والمنيا، وقنا، والفيوم، والسويس، والجيزة.
وتابع، أن حزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية في مصر، من بين قياداته عاصم عبد الماجد، وطارق الزمر، وشقيقه عبود الزمر، قتلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، مؤكدًا أن الإخوان يطلوا برؤوسهم مرة اخرى، وهناك محاولة لإنتاج طابور خامس إخواني يدخل لمجلس النواب متخفيًا ومختبأ، لافتًا إلى أن حزب البناء والتنمية تم حله ولا يحق لأحد الترشح من خلاله إلا حال استقالته من الحزب، منوهًا بأن الطابور الخامس الإخواني يبحث عن شرعية مزيفة، محذرًا الناخب المصري من محاولة عودة الطابور الخامس متخفيًا وإعادة انتاج نظام إخواني تكفيري يكره الناس في الدين.
انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج
وكانت دعت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، جموع المصريين في الخارج للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ باعتباره حقا دستوريا لكل مصري بالخارج.
وقالت وزيرة الهجرة، اليوم السبت في خلال كلمة مصورة عبر بث مباشر في إطار التواصل مع المصريين بالخارج: "إننا مقبلون خلال هذه الفترة على انتخابات مجلس الشيوخ، ودائما ما يلعب المصريون بالخارج دورا هاما وبارزا في كل الاستحقاقات الدستورية منذ عام 2014 وحتى الآن، ولم يتوانوا يوما عن تأدية واجبهم تجاه وطنهم، ومنفذين لحقهم الدستوري في انتخاب رئيسهم أو من يمثلهم بمجلس النواب، وها نحن أمام حق دستوري آخر للمصريين بالخارج يستطيعون من خلاله انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ المصري الذي يأتي تشكيله في هذه المرحلة المهمة".
وشددت وزيرة الهجرة على أن تشكيل مجلس الشيوخ أمر في غاية الأهمية نظرا لكونه معاونا لمجلس النواب، ولكونه مجالا لتبادل وجهات النظر بين المتخصيين وأهل الخبرة والعلم، ما يساعد في عملية التشريع.
وأضافت أن الدولة المصرية حرصت على تمثيل عادل لكل الطبقات حيث يتألف مجلس الشيوخ من (300) عضوًا، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10 % من إجمالي عدد المقاعد، ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة وتمثيلها بصورة أكبر في المجالس المنتخبة.
ونوهت السفيرة نبيلة مكرم، بعمل القائمين على العملية الانتخابية على رأسهم اللجنة الوطنية للانتخابات، بالتعاون مع وزارتي الهجرة والخارجية، على تيسير الأمور أمام الناخبين المصريين بالخارج من خلال إتاحة خدمة التصويت عن طريق البريد السريع في سابقة هي الأولى من نوعها، آخذين في الاعتبار ما يمر به العالم من تداعيات لفيروس كورونا المستجد والتي قد تعيق ذهاب المواطنين لمقرات الاقتراع في السفارات أو القنصليات، ليتبقي أمام المواطنين المصريين بالخارج معرفة الإجراءات اللازمة لمشاركتهم في العملية الانتخابية.
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