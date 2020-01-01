الديهي يكشف عن مخطط الإخوان لدخول البرلمان المقبل

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك معلومات نشرت بصحيفة "عربي 21" الناطقة بلسان الإخوان، تُشير إلى أن بعض الأحزاب الإسلامية المعارضة داخل مصر تعتزم خوض انتخابات مجلس النواب المُقبلة على المقاعد الفردية في عدد من المحافظات المصرية المختلفة، دون رفع شعاراتهم الحزبية أو الإسلامية.





وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن أحزاب البناء والتنمية، والوطن، والوسط، بصدد الدفع بعدد من المرشحين في الانتخابات القادمة بمحافظات سوهاج، وأسيوط، والمنيا، وقنا، والفيوم، والسويس، والجيزة.





وتابع، أن حزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية في مصر، من بين قياداته عاصم عبد الماجد، وطارق الزمر، وشقيقه عبود الزمر، قتلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، مؤكدًا أن الإخوان يطلوا برؤوسهم مرة اخرى، وهناك محاولة لإنتاج طابور خامس إخواني يدخل لمجلس النواب متخفيًا ومختبأ، لافتًا إلى أن حزب البناء والتنمية تم حله ولا يحق لأحد الترشح من خلاله إلا حال استقالته من الحزب، منوهًا بأن الطابور الخامس الإخواني يبحث عن شرعية مزيفة، محذرًا الناخب المصري من محاولة عودة الطابور الخامس متخفيًا وإعادة انتاج نظام إخواني تكفيري يكره الناس في الدين.





انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج