9 % ارتفاع في الإصدارات السيادية الخليجية فى ظل جائحة كورونا

أصدر المركز المالي الكويتي "المركز" تقرير بعنوان: "أسواق الصكوك والسندات الخليجية – النصف الأول 2020"، كشف عن أن سوق السندات الأولي استعاد نشاطه في الربع الثاني حيث بلغت الإصدارات السيادية الخليجية 42.3 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2020.





وتابع التقرير: "أن انتشار جائحة كوفيد-19 والانخفاض الحاد في أسعار النفط في تراجع نمو اقتصادات الدول الخليجية، مما ساهم في تفاقم عجز الميزانيات لديها وارتفاع حاجتها للتمويل".





وأوضح التقرير أن أسواق الدين العام كان لها دوراً مهم في توفير التمويل لتلك الدول، وبلغ إجمالي إصدارات الصكوك والسندات الأولية الخليجية 70.7 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2020 بارتفاع قدره 9% على أساس سنوي مقارنة بإجمالي إصدارات بقيمة 65.0 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من 2019.





كما بلغت عدد الإصدارات الأولية 174 إصدار خلال النصف الأول من 2020 مقارنة بـ229 إصدار خلال النصف الأول من 2019.





ويتألف سوق الصكوك والسندات في دول مجلس التعاون الخليجي من الصكوك والسندات الصادرة من قبل الحكومات والشركات أو المؤسسات المالية لأغراض التمويل وتكون مقومة سواء بالعملات المحلية أوالأجنبية.





وبلغ إجمالي الإصدارات في سوق الصكوك والسندات الخليجية 70.7 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من 2020بارتفاع قدره 9% مقارنة بإجمالي إصدارات بقيمة 65.0 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من 2019.





وتصدّرت الإمارات إجمالي إصدارات سوق السندات والصكوك الخليجية في النصف الأول من 2020بقيمة إجمالية بلغت24.6 مليار دولار أمريكي أو 35% من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية من خلال95 إصداراً.





وتلاها السعودية بنسبة 28% من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية، وجاءت قطر في المركز الثالث بنسبة 26% من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية في حين بلغت حصة الإصدارات الكويتية 2.8 مليار دولار أمريكي أو4% من إجمالي قيمة الإصدارات الخليجية.





وخلال النصف الأول من 2020، بلغت الإصدارات الأولوية السيادية الخليجية 42.3 مليار دولار أمريكي،بارتفاع قدره 40% على أساس سنوي، مقارنة بإجمالي إصدارات بقيمة 30.1 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من 2019.





كما بلغت إصدارات الشركات 28.5 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من 2020، بانخفاض قدره 18% على أساس سنوي مقارنة بإجمالي إصدارات بقيمة 34.9 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من 2019.





ارتفعت إصدارات السندات التقليدية خلال النصف الأول من 2020 بنسبة 16% مقارنة بعام 2019، حيث بلغت إصدارات النصف الأول من 2020 من السندات التقليدية55.5 مليار دولار أمريكي، أو ما نسبته79% من إجمالي إصدارات سوق الصكوك والسندات لدول مجلس التعاون.





أما إصدارات الصكوك، فتراجعت بنسبة 10% لتبلغ 15.2 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من 2020، مقارنة مع 17.0 مليار دولار أمريكي فيالنصف الأول من 2019، وتمثل إصدارات الصكوك21% من إجمالي إصدارات سوق الصكوك والسندات الخليجي في عام 2020.





وتصدر القطاع الحكومي من حيث إجمالي قيمة الإصدارات فيعام 2020، بقيمة إجمالية بلغت42.3مليار دولار أمريكي، أي ما يمثل 60% من إجمالي المبالغ المجمعة. في حين حل القطاع المالي في المرتبة الثانية، بقيمة إجمالية بلغت26.4مليار دولار أمريكي بنسبة 37% من إجمالي الصكوك والسندات.





وهيمنت الإصدارات التي تراوحت مدة استحقاقهامن خمس الى عشرسنوات على إجمالي إصدارات السندات،بقيمة إجمالية بلغت21.3 مليار دولار أمريكي من خلال 31إصداراً، بما يمثل نسبة30% من السوق.





و بلغت الاصدارات التي تراوحت مدة استحقاقها ما بين عشر إلى ثلاثين سنة21.3 مليار دولار أمريكي من خلال 23 إصداراً ، بينما تراوح حجم إصدارات الصكوك والسندات الخليجية في النصف الأول من 2020ما بين 5مليون دولار أمريكي إلى 5مليارات دولار.