مفاجأة كبرى.. نجم بيراميدز الأول يرغب في الانتقال إلى الأهلي

مفاجأة كبرى.. نجم بيراميدز الأول يرغب في الانتقال إلى الأهلي
الأحد 26/يوليه/2020 - 08:33 م
علي خلاف
تحدث عبد الحميد عادل وكيل اللاعبين، عن رغبة موكله إيريك تراوري لاعب بيراميدز يرغب في الانضمام للنادي الأهلي في حال رحيله عن الفريق السماوي.
رحيل تراوري إلى النادي الأهلي
وأكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز على عدم وجود أي مفاوضات مع الأهلي بشأن إنتقال ايريك تراوري إلى القلعة الحمراء.
من جانبه قال عبد الحميد عادل في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "النهار": "ايريك تراوري مستمر في صفوف نادي بيراميدز وننتظر حتى نهاية الموسم الجاري".
وأكمل وكيل تراوري: "رغبة اللاعب داخل مصر هي الانتقال للأهلي حال رحيله عن بيراميدز".
وأتم: "الكلام على ايريك تراوري من فترة طويلة، ولكن تركيزه الأول والأخير مع بيراميدز والتتويج بالكونفدرالية، وبعد الفوز باللقب القاري سيكون هناك كلام ونحدد وجهته".