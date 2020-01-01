أحمد موسى عن واقعة الكويت: "تتقطع الإيد اللي تتمد على مواطن مصري" (فيديو)

وزيرة الدولة للهجرة تتابع الموقف



ومن جانب أخر، أكد المحامي ماضي الماضي، علي تواجده أمام مخفر "قسم شرطة" ميناء عبدالله، نصرة للمظلوم، حيث قدم الشكوى وجرى استدعاء المتهم وجار التحقيق معه، ولم يتم أي تنازل.وأضاف المحامي أن "يوجد تنازل شفهي لا نعلم عنه، لكننا قمنا البلاغ في مخفر صباح الأحمد".‎وفي سياق آخر، رصدت إحدى الكاميرات داخل جمعية "صباح الأحمد" بدولة الكويت، تعرض شاب مصري، للاعتداء بالضرب على يد مواطن كويتي حيث يعمل الشاب "كاشير"، الأمر الذي أثار غضب ناصر ذعار العتيبي، رئيس الجمعية، حيث تقدم باستقالته نتيجة هذه الواقعة، مشددًا على استيائه من ضياع حقوق الوافدين العاملين في الجمعية عند الاعتداء عليهم وإهانتهم من قبل المواطنين الكويتيين نتيجة الضغوط القبلية التي تمارس على ضحايا وقائع الاعتداء من أجل دفعهم للتنازل عن تقديم شكاوى رسمية.‎ووثقت واقعة الاعتداء الجديدة في مقطع فيديو انتشر عبر صفحات الجالية المصرية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، كما جرى تداوله عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، وسط موجة غضب واستياء من الاعتداء على الشاب المصري الذي يدعى "وليد"، حيث يظهر في المقطع المصور المواطن الكويتي وهو يعتدي بالضرب ثلاث مرات على وجه الشاب المصري، فيما تدخلت سيدة كانت تقف بجانبه ودفعته بعيدًا عنه، كما تدخل أفراد الأمن وعدد من العملاء الموجودين لإبعاد الرجل المعتدى عن الشاب.‎كما انتشر مقطع الفيديو الموثق للواقعة مرفق بتسجيل صوتي سجله ناصر ذعار العتيبي، رئيس الجمعية، وهو يقول: "يشهد الله إنى ما اتغبنت غبن بعد اللى صار مع وليد.. هذا الرجل بالذات أكثر من مرة يشتكي لي ويقول يا أبو عبد العزيز "إحنا نهان".. وأصبره واذكره بالله عز وجل وأقوله إن سيدنا محمد تعرض للشئ نفسه فاصبر.. وهذا اللي غابني زيادة.. حتى اتصلت عليه وقولتله مفيش تنازل لو مجنون يروح الطب النفسي ما يقعد يمد إيده.. كل ما جالي واحد يقولي أنا مجنون ولا أعصابه.. كلنا معصبين هذه ما حجة إن كل واحد يضرب".‎وأضاف رئيس الجمعية "اللي ما يرضيك على أضعف واحد عندك هذا لازم يراجع دينه ومرجلته.. هذا ضعيف مسكين استغل الثعبان هذا ويضربه كأنه يهودي قابل فلسطيني.. لذلك أقسم بالله عفنا الجمعية وعفنا المنطقة واللي يعفنا أكثر إن أنا ما أقدر أعيد حق أخونا.. حتى تعويض مادى ما عطى.. لذلك أقول لكم يا إخواني الوافدين اللي معانا في الجروب قدموا استقالتكم.. وترى ما فيكم خير لو ما طلعتوا من الجمعية هذه اللي ما نقدر نرد حقوقكم فيها ولا نقدر ندافع عنكم".وقد تواصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع السفير هشام عسران قنصل عام مصر بالكويت، لمتابعة موقف الشاب المصري الذي تعرض للاعتداء من قبل أحد المواطنين أثناء تأدية عمله.وأكّدت مكرم، تقديرها لسرعة التحرك من قبل القنصلية العامة وكذلك من قبل السلطات الكويتية التي لا تفرّق بين العاملين على أراضيها وتعامل المصريين معاملة الكويتيين.وخلال الاتصال، شدد السفير هشام عسران قنصل عام مصر بالكويت أن الحادث فردي لا يمثل متانة العلاقات الثنائية بين الشعبين واستقرار مئات الآلاف من العمالة المصرية بدولة الكويت.كما أوضح قنصل عام مصر بالكويت، أنَّه تمّ إلقاء القبض على المعتدي وتمّ تسجيل القضية جنحة ويتمّ متابعة القضية، لافتًا إلى تواصل الجهات المعنية بالكويت مع الشاب المصري "وليد" الذي تمّ الاعتداء عليه، وكذلك أعلنت جمعية "صباح الأحمد" التابع لها المتجر تضامنها مع الشاب يتقدمهم رئيسها "ناصر ذعار العتيبي".