الزمالك يفكر في تأجيل التعاقد مدافع بيراميدز لهذا السبب

الزمالك يفكر في تأجيل التعاقد مدافع بيراميدز لهذا السبب
الأحد 26/يوليه/2020 - 08:24 م
علي خلاف
يسعى مسؤولو الزمالك، لضم صفقات قوية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي، بناءا على رؤية المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.
الزمالك يفكر في التراجع عن ضم عبدالله بكري
يدرس مسئولو نادي الزمالك تأجيل صفقة عبدالله بكري مدافع فريق بيراميدز إلى العام المقبل، بسبب الطلبات المالية لمسئولي السماوي.
من جانبه حدد مسؤولو نادي بيراميدز مبلغ مليون دولار نظير التفريط في خدمات بكري، في الوقت الذي توقف فيه عرض الزمالك على 8 ملايين جنيه.
الجدير بالذكر أن تعاقد عبدالله بكري مع بيراميدز ينتهي، بنهاية الموسم المقبل، وهو ما يدفع مسئولو نادي الزمالك لتأجيل الصفقة إلى ما بعد نهاية الموسم المقبل والحصول على خدمات اللاعب مجانا.