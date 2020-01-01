الزمالك يفكر في تأجيل التعاقد مدافع بيراميدز لهذا السبب

الأحد 26/يوليه/2020 - 08:24 م
كارتيرون
كارتيرون
علي خلاف
يسعى مسؤولو الزمالك، لضم صفقات قوية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي، بناءا على رؤية المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

الزمالك يفكر في التراجع عن ضم عبدالله بكري 

يدرس مسئولو نادي الزمالك تأجيل صفقة عبدالله بكري مدافع فريق بيراميدز إلى العام المقبل، بسبب الطلبات المالية لمسئولي السماوي.

من جانبه حدد مسؤولو نادي بيراميدز مبلغ مليون دولار نظير التفريط في خدمات بكري، في الوقت الذي توقف فيه عرض الزمالك على 8 ملايين جنيه.

الجدير بالذكر أن تعاقد عبدالله بكري مع بيراميدز ينتهي، بنهاية الموسم المقبل، وهو ما يدفع مسئولو نادي الزمالك لتأجيل الصفقة إلى ما بعد نهاية الموسم المقبل والحصول على خدمات اللاعب مجانا.

أخبار تهمك

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

منذ حوالي 12 ساعة

مستشار السيسي يعلن موعد ظهور لقاحات فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

رمضان صبحي يحسم موقفه النهائي بشأن البقاء مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. الأهلي يضم 7 نجوم من العيار الثقيل لقناة النادي

منذ حوالي 8 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة عن العدد الفعلي للإصابات في مصر

منذ يومين

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة تعاقد الأهلي مع نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يوجه ضربة قوية للزمالك ويخطف صفقة مفاجأة

منذ حوالي 11 ساعة

إثيوبيا تعلن موعد توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة

منذ يوم

تحذير وبشرى سارة من مستشار السيسي للشئون الوقائية

منذ حوالي 8 ساعات

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر يُقرر طرد نجم الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ يوم

الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن الصفقات الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة كبرى.. نجم بيراميدز الأول يرغب في الانتقال إلى الأهلي

منذ أقل من ساعة

أمطار رعدية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الغد

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الزمالك يفكر في تأجيل التعاقد مدافع بيراميدز لهذا السبب

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:11 م

حريق على مساحة 20 ألف متر بأكتوبر.. والحماية المدنية تواصل محاولات السيطرة

بعد الملء الأولي لـ سد النهضة.. الري تزف بشرى سارة للمصريين

09:11 ص

مفاجأة كبرى.. نجم بيراميدز الأول يرغب في الانتقال إلى الأهلي

08:33 م

عماد الدين أديب: هذا ما تريده إثيوبيا (فيديو)

07:52 ص

الأهلي يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن الصفقات الصيفية

06:14 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً