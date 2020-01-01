حصاد البريميرليج.. تعرف على المتأهلين للبطولات الأوروبية من الدوري الإنجليزي

انتهت اليوم الأحد، رحلة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوز ليفربول بقلب النسخة المنصرمة من البيرميرليج، بعد غياب ثلاثين عاما عن منصات أقوى دوري في العالم.









نتائج مباريات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي

وفي نهاية الدوري الانجليزي بجولته الثامنة والثلاثين، تغلب ليفربول بثلاثية لهدف أمام نيوكاسل يونايتد، بينما تعادل أستون فيلا إيجابيا أمام وست هام يونايتد بهدف لكل فريق.





تشيلسي حقق فوزا غاليا بثنائية نظيفة أمام ولفرهامبتون، بينما خسر ليستر سيتي بنفس النتيجة أمام مانشستر يونايتد، بالإضافة إلى فوز ساوثهامبتون بثلاثة أهداف لهدف أمام شيفيلد يونايتد.





برايتون حقق فوزا مثيرا بهدفين مقابل هدف، أمام بيرنلي، فيما اكتسح آرسنال واتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وعلى الجانب الآخر دمر مانشستر سيتي شباك نورويتش سيتي بخمسة أهداف نظيفة.





وفي ختام الجولة 38 من البيرميرليج، تعادل توتنهام هوتسبير بهدف لمثله أمام كريستال بالاس، فيما بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمام إيفرتون.





المتأهلون للبطولات الأوروبية من الدوري الإنجليزي

وفي سياق متصل تأهلت أربعة أندية لمسابقة دوري أبطال أوروبا من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، وهي ليفربول ، مانشستر سيتي ، مانشستر يونايتد، تشيلسي.





فيما تأهل فريقين للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي وهم ليستر سيتي بجانب توتنهام.





وأخيرا هبطت ثلاثة أندية من البريميرليج وهم واتفورد ، بورنموث ، نوريتش سيتي.