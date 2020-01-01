أحمد موسى عن تصدع عمارة الزمالك: "موقف خطير وربنا يستر" (فيديو)

علق الإعلامي أحمد موسى، على الميل الحادث بالعقار رقم 17 شارع البرازيل بالزمالك، حيث تم إخلاء العقار بالكامل من السكان حرصًا على سلامتهم، قائلا:" عمارة عتيقة ولها تاريخ".

وتابع موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتى"، المذاع عبر قناة "صدى البلد": "موقف خطير وربنا يستر ولكن أنا مش مهندس ما أقدرش أشخص الموقف، معقبا:" ربنا يسترها على أهالينا".

وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الميل الحادث بالعقار رقم 17 شارع البرازيل بالزمالك حيث تم إخلاء العقار بالكامل من السكان حرصًا على سلامتهم. وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية على الفور لمعاينة العقار وبيان مدى تأثره بالهبوط الارضى.





والعقار مكون من جزئين الاول يطل على 17 شارع البرازيل ومكون من 12 دورا وبه 37 وحدة سكنية منها 16 آهلة بالسكان و21 وحدة سكنية مغلقة، والجزء الثانى يطل على شارع عزيز اباظة ومكون من 11 دورا وبه 33 وحدة سكنية منها 28 آهلة بالسكان، و5 وحدات سكنية مغلقة. وتبين من المعاينة المبدئية وجود تلفيات وشروخ عرضية وهبوط أرضي بجراج العقار 17 شارع البرازيل وهبوط بمدخل سفارة البحرين المجاور للعقار المذكور وهبوط بجوار مدخل وباب سفارة البحرين من شارع البرازيل.





وقال الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد،: «لا نريد أن نطلق أحكامًا ونصف وضع العمارة بالخطير دون نتائج اللجان الهندسية المتخصصة»، متابعًا «نحن نعمل في مناطق سكنية عديدة في 26 يوليو وبولاق أبو العلا ولم يحدث شيء».





وأردف: «الشرخ حدث في عمود الركن بالعمارة، وهناك لجنة هندسية مشكلة من جامعة عين شمس متواجدة حاليًا بموقع العمارة وسننفذ نتائجها»، معلقًا «سفارة البحرين لم يحدث لها شيء، هناك فقط تصدع في أرضية الساحة الأمامية للسفارة وميل بالسور، ومن المقرر فك السور وإعادته أقوى مما كان».





وأكد "الوزير"، أنه أصر على تشكيل اللجنة الهندسية من جامعة عين شمس، لكي تحمل صفة الحيادية، مردفًا «لا يوجد ميل أو تصدع في عمارة الزمالك كما تردد، ولا يوجد أي خطورة على العمارة».





وأردف: «سننفذ مطالب السكان وحال عدم رضائهم عن نتائج لجنة عين شمس لا نمانع من تشكيل لجة أخرى، بل ونرحب بانضمام سكان العمارة إلى اللجنة لو بينهم مهندسين»، مشيرا إلى أن الوزارة دفعت تعويضات لكل أسرة بقيمة 30 ألف جنيه للحصول على سكن بديل لمدة شهر.





وأكمل «إحنا مسبناش المواطنين في الشارع، أعمال المحطة بالزمالك انتهت بالفعل والخطوة المقبلة ستكون في الكيت كات»، معلقا «سكان الزمالك سيسعدون بعد انتهاء مشروع خط مترو الأنفاق».