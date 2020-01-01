تأثر سارة حازم عقب إطلاق اسم صفاء حجازي على محطة مترو

تأثرت الإعلامية سارة حازم على الهواء، خلال تقديم برنامج "اليوم"، على قناة dmc، بسبب إطلاق اسم خالتها الإعلامية الكبيرة صفاء حجازي على إحدى محطات المترو.





اختنقت أحاديث سارة، وغالبت دموعها، عقب انتهاء المداخلة الهاتفية لأحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، والتي أعلن فيها عن تغيير اسم محطة الزمالك، لتصبح باسم الإعلامية صفاء حجازي.



