51 % تراجع في انتاج سلطنة عمان من وقود الطائرات بالنصف الأول

أظهرت بيانات للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات بسلطنة عمان ، تراجع حجم مبيعات عُمان من وقود الطائرات خلال النصف الأول من العام، بنسبة 50.62 بالمائة، ليصل إلى 1.1 مليون برميل، على أساس سنوي، مقابل 2.42 مليون برميل، في النصف الأول من عام 2019.





وتراجع حجم صادرات عُمان من وقود الطائرات خلال النصف الأول من العام، بنسبة 34.81 بالمائة، إلى 3.287 مليون برميل.





وزاد إنتاج عُمان من زيت الغاز "الديزل" خلال النصف الأول من العام، بنسبة 16.17 بالمائة، على أساس سنوي، إلى 15.712 مليون برميل، بينما تراجع حجم مبيعاته 12.17 بالمائة، إلى 6.728 مليون برميل.





وزاد حجم صادرات عُمان من "الديزل" بنسبة 49.16 بالمائة، ليصل إلى 9.024 مليون برميل في النصف الأول من العام، مقارنة بنحو 6.05 مليون برميل في النصف الأول من العام الماضي.





وكانت عُمان حققت خلال عام 2019 نموًا في إنتاجها من وقود الطائرات بنسبة 6.02 بالمائة، ليصل إلى 14.129 مليون برميل، وبمبيعات 5.04 مليون برميل، وصادرات حجمها 8.92 مليون برميل.