داليدا خليل تسحر الجمهور بالأسود في أحدث إطلالاتها

Advertisements

شاركت النجمة اللبنانية داليدا خليل جمهورها بصورة جديدة لها وهي ترتدي فستان باللون الأسود من إحدى السهرات الصيفية.



وتفاعل متابعيها مع صورة داليدا خليل الجديدة وأشادوا بها وبأناقتها وجمالها.



جدير بالذكر أن داليدا خليل حققت نجاحات كبيرة من خلال المسلسل السوري اللبناني سر وهو من بطولة باسم مغنية وبسام كوسا وداليدا خليل ووسام حنا وباقة اخرى من النجوم.

