اول تعليق من المحمدي وتريزيجيه بعد البقاء رسميا فى البريميرليج

الأحد 26/يوليه/2020 - 08:00 م
المحمدي وتريزيجيه
المحمدي وتريزيجيه
علي ماهر حلمي
عبر لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزيجيه عن سعادتهم الكبيرة بعد بقاء فريق أستون فيلا رسميا فى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " لهذا الموسم وذالك بعد التعادل إيجابيا بنتيجة 1 / 1 أمام نظيره نادى وست هام يونايتد بالمباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأولمبي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من عمر البطولة الإنجليزية.


ونشر أحمد المحمدي صورة له مع لاعبي استون فيلا عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر أثناء احتفالهم بالبقاء رسميا فى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم معلقا عليها:"حققنا هذا كفريق".


بينما علق اللاعب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر على بقاء نادى أستون فيلا بالبريميرليج هذا الموسم قائلا "لا نستسلم ابدا".


يذكر أن كل من نوريتش سيتي وبورنموث بالإضافة إلي فريق واتفورد قد هبطوا رسميا الي بطولة الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى " شامبيون شيب " بعد احتلال المركز العشرين والتاسع عشر والثامن عشر بجدول ترتيب بطولة البريميرليج.

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