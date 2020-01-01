الأهلي يجري المسحة الطبية السادسة لحمدي فتحي واللاعبين
الأحد 26/يوليه/2020 - 07:58 م
علي نبوي
أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المسحة الطبية السادسة، مساء اليوم الأحد، أثناء المران الجماعي للفريق.
وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري للفريق المسحة الطبية السادسة، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة مع بداية عودة التدريبات الجماعية.
وقام اللاعبون والجهاز الفني بإجراء المسحة الطبية أثناء مران الفريق مساء اليوم، وذلك بعد المسحة الطبية الخامسة التي أجروها مساء الأربعاء الماضي.
واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس، حيث خاض الفريق أولى تجاربه الودية مساء الجمعة، وفاز الأهلي خلالها على سموحة برباعية نظيفة.
وأجرى حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية اليوم، للاطمئنان على حالته.
وقال عبد الحفيظ إن اللاعب يجري المسحة الطبية اليوم، بالتنسيق مع الشركة المسئولة عن إجراء المسحات الطبية.
وكان الفريق قد استأنف تدريباته مساء اليوم، الأحد، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق أمس عقب مباراة سموحة الودية التي خاضها الفريق أول من أمس الجمعة، باستاد التتش، وفاز فيها الأهلي برباعية نظيفة حملت توقيع كهربا «هدفين»، وهدف لكل من أجايي ومروان محسن.