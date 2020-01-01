الأهلي يجري المسحة الطبية السادسة لحمدي فتحي واللاعبين

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:58 م
بوابة الفجر
علي نبوي
أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المسحة الطبية السادسة، مساء اليوم الأحد، أثناء المران الجماعي للفريق.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري للفريق المسحة الطبية السادسة، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة مع بداية عودة التدريبات الجماعية.

وقام اللاعبون والجهاز الفني بإجراء المسحة الطبية أثناء مران الفريق مساء اليوم، وذلك بعد المسحة الطبية الخامسة التي أجروها مساء الأربعاء الماضي.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس، حيث خاض الفريق أولى تجاربه الودية مساء الجمعة، وفاز الأهلي خلالها على سموحة برباعية نظيفة.


وأجرى حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسحة طبية اليوم، للاطمئنان على حالته.

وقال عبد الحفيظ إن اللاعب يجري المسحة الطبية اليوم، بالتنسيق مع الشركة المسئولة عن إجراء المسحات الطبية.

وكان الفريق قد استأنف تدريباته مساء اليوم، الأحد، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق أمس عقب مباراة سموحة الودية التي خاضها الفريق أول من أمس الجمعة، باستاد التتش، وفاز فيها الأهلي برباعية نظيفة حملت توقيع كهربا «هدفين»، وهدف لكل من أجايي ومروان محسن.

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