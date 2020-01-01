فايلر يركز على العرضيات والتسديدات في مران الأهلي
الأحد 26/يوليه/2020 - 07:55 م
علي نبوي
قاد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين في فقرتي تدريبات فنية مختلفة أثناء مران الفريق الجماعي مساء اليوم الأحد، الذيى أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.
وقاد فايلر اللاعبين في فقرة تدريب على الكرات العرضية والضربات الثابتة من جانبي الملعب، وقاد مجموعة أخرى في فقرة تصويب على المرمى.
وحرص السويسري على إيقاف فقرات المران الفنية أكثر من مرة وتوجيه اللاعبين ببعض التعليمات المحددة.
واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس، حيث خاض الفريق أولى تجاربه الودية مساء الجمعة، وفاز الأهلي خلالها على سموحة برباعية نظيفة.