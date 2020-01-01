فايلر يركز على العرضيات والتسديدات في مران الأهلي

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:55 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
قاد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين في فقرتي تدريبات فنية مختلفة أثناء مران الفريق الجماعي مساء اليوم الأحد، الذيى أقيم على ملعب التتش بالجزيرة. 


وقاد فايلر اللاعبين في فقرة تدريب على الكرات العرضية والضربات الثابتة من جانبي الملعب، وقاد مجموعة أخرى في فقرة تصويب على المرمى. 


وحرص السويسري على إيقاف فقرات المران الفنية أكثر من مرة وتوجيه اللاعبين ببعض التعليمات المحددة.

 
واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس، حيث خاض الفريق أولى تجاربه الودية مساء الجمعة، وفاز الأهلي خلالها على سموحة برباعية نظيفة.

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