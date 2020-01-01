تدريبات بدنية للاعبي الأهلي في المران الجماعي

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:53 م
بوابة الفجر
علي نبوي
أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة تدريبات بدنية متنوعة مع انطلاق مران الفريق الجماعي، اليوم الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة.


وحرص توماس بينكيل، مدرب الأحمال بالفريق، على خوض اللاعبين جانبًا من الأحمال والجري حول الملعب، فضلًا عن تدريبات الحركة المختلفة باستخدام الكرة ودونها وفقرات بدنية أخرى.


واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس، حيث خاض الفريق أولى تجاربه الودية مساء الجمعة، وفاز الأهلي خلالها على سموحة برباعية نظيفة.


ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة وديا بعد غد الثلاثاء في ثاني مبارياته الودية بعد الفوز على سموحة برباعية نظيفة.


وأدى محمود وحيد، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جانبًا من التدريبات البدنية والتأهيل في «الجيم». 

وأدى وحيد جانبًا من التدريبات البدنية والاستشفاء، على هامش المران الجماعي للفريق، الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم الأحد. 

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس، حيث خاض الفريق أولى تجاربه الودية مساء الجمعة، وفاز الأهلي خلالها على سموحة برباعية نظيفة.

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