تدريبات بدنية للاعبي الأهلي في المران الجماعي
الأحد 26/يوليه/2020 - 07:53 م
علي نبوي
أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة تدريبات بدنية متنوعة مع انطلاق مران الفريق الجماعي، اليوم الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة.
وحرص توماس بينكيل، مدرب الأحمال بالفريق، على خوض اللاعبين جانبًا من الأحمال والجري حول الملعب، فضلًا عن تدريبات الحركة المختلفة باستخدام الكرة ودونها وفقرات بدنية أخرى.
واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس، حيث خاض الفريق أولى تجاربه الودية مساء الجمعة، وفاز الأهلي خلالها على سموحة برباعية نظيفة.
ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة وديا بعد غد الثلاثاء في ثاني مبارياته الودية بعد الفوز على سموحة برباعية نظيفة.
وأدى محمود وحيد، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جانبًا من التدريبات البدنية والتأهيل في «الجيم».
وأدى وحيد جانبًا من التدريبات البدنية والاستشفاء، على هامش المران الجماعي للفريق، الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم الأحد.
واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس، حيث خاض الفريق أولى تجاربه الودية مساء الجمعة، وفاز الأهلي خلالها على سموحة برباعية نظيفة.