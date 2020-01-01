إسلام جمال يعلن استكمال شخصيته في قوت القلوب الجزء الثاني

الأحد 26/يوليه/2020 - 08:23 م
قوت القلوب
قوت القلوب
شيماء يونس
شارك الفنان إسلام جمال، متابعيه عبر حسابه الشخصي، بصورة من إحدى ديكورات مسلسل "قوت القلوب" الجزء الثاني، إذ أنه استئنف العمل به والعودة للتصوير منذ أسبوع مضى، بعد توقف عن التصوير بسبب الاوضاع التي تمر بها البلاد بعد إنتشار فيروس كرونا.



ونشرت الفنان الشاب صورة له عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث علق قائلا:" دكتور حسن شبانة من مسلسل قوت القلوب الجزء الثاني، إنتاج شركة سينرجي و إخراج مجدي ابو عميرة"، حيث حاز منشوره على إعجاب عديد من نجوم الفن منهم محمد عز، رامز أمير، شيماء سيف، بوسي، علاء عرفة، محمد أنور، محمد دياب، كريم عفيفي، ديانا هشام وأمير كرارة.




ويشار إلى أم الشركة المنتجة أتخدت جميع الاجراءات الاحترازية فى موقع التصوير، للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الفنانين أثناء تصوير المشاهد، الأستمرار في قلة ساعات التصوير.



والجدير بالذكر أن مسلسل "قوت القلوب" يدور حول سيدة تدعى قوت تعمل كمدرسة، تدخل في عدد من الصراعات، لدور أحدث الجزء الأول حول سعيها لمعرفة من قاتل زوجها، المسلسل بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، ومن إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدي أبو عميرة.

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